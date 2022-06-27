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≡ Пойти в парк, проехать на набережную
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44556
Пойти в парк, проехать на набережную
Отправлено: 27.06.22 - 10:17
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Отдых в Турции и Египте по карману не всем. На отечественных курортах цены и логистика тоже не радуют. Поэтому многие костанайцы предпочитают отдыхать дома. Насколько комфортен этот самый отдых и готовы ли к нему парки и набережные областного центра?
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
833
Re: Пойти в парк, проехать на набережную
Отправлено: 27.06.22 - 10:17
#1
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про Бульвар молодежи еще нужно рассказать, что там есть комбинированная баскетбольно-волейбольная площадка, точнее комбинированной она была ровно полдня, ибо кольца, установленные там были мобильными пластмассовыми дешевками, и предназначены явно не для баскетбольного мяча. Кольца убрали, а новых, стационарных или качественных мобильных - увы, нет, хотя 9 лет прошло.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4807
Пойти в парк, проехать на набережную
Отправлено: 27.06.22 - 11:24
#2
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Цитата:
lavprof:
были мобильными пластмассовыми дешевками

иначе говоря - одноразовыми)))- на момент "открытия" хватило и достаточно. Как и многое другое...
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
833
Re: Пойти в парк, проехать на набережную
Отправлено: 27.06.22 - 11:49
#3
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Цитата:
Алиса:
на момент "открытия" хватило и достаточно. Как и многое другое...

именно...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8607
Re: Пойти в парк, проехать на набережную
Отправлено: 27.06.22 - 12:53
#4
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Цитата:
Газоны в парке Победы поливает веерный ороситель

Правильно он называется Распылитель садовый "Улитка"

Цитата:
в сторону памятника Павлова,

Правильно, бюст на могиле Героя Советского Союза И.Ф. Павлова

Цитата:
Брусчатка во многих местах раскололась и заросла травой, газоны не стригут, разрушены декоративные фигуры. Урны здесь - редкость, поэтому возле лавочек - кучки мусора. Тобол зарос камышом и тиной, вода мутная, местами зеленая.


Да, от былой красоты не осталось и следа. Слава Архимеду! Акимам Слава!
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12341
Re: Пойти в парк, проехать на набережную
Отправлено: 28.06.22 - 15:19
#5
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Цитата:
yudjin: Да, от былой красоты не осталось и следа. Слава Архимеду! Акимам Слава!

На сплошной фальшак в отчётах не влияет.
Совсем не влияет.
На жоповозку тормозящего движения не оказывает.
Совсем не оказывает.
Зачем тогда им делать?
:-)
Недавно пробежался по побережью Черного моря. Скала Киселёва, палаточный лагерь. Агой. Туапсе. Сочи в качественном новоом отеле.
Поразило то, чего не было в другие годы заметно. Расслоение.
То есть было, но не так бросалось.
А теперь просто очень заметно.
В Сочи сделали нормальное общественное пространство у Ривьерского пляжа.
Абсолютно качественное и абсолютно нормальное даже для уровня ведущих стран мира.
Снесли все шалманы и гадюшники с чебуреками, абреками и чушмансоким музоном из рваных колонок сотни говонокафе с грязью ушли в прошлое.
Построили современное пространство. С
делано так, что хочется там находиться.
И народ потянулся.
Москва. Питер. Подростки цивилизованных городов.
Атмосфера изменилась.
У цивилизованных людей появилось куда поехать.
Век информационных технологий обостряет.

Кто хочет мгновенно находит.

А в ебенях остались дикие Шалманы для быдла.
С вонючими пирожками, с омерзительной быдломузыкой дикарей.
С грязью и шашлыками.

Так вот уровень там оставшихся у шалманов запредельно одичавший.

Просто на порядок разный уровень идущий в современные пространства Ривьеры и дикарей в шалманниках.
Дикаризм шалманов увеличился.
Продвинутых людей в общественных пространствах видно стало сразу.
Они НЕСОВМЕСТИМЫ!
Это очень хорошо заметно. Просто невозможно не заметить!!!!!! :lol:
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12341
Пойти в парк, проехать на набережную
Отправлено: 28.06.22 - 15:29
#6
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Вот что писали два года назад блогеры


Теперь эти проекты существуею в реальности.
И это круто.
Потому что такие общественные пространства делают отдых человеческим.
И притягивают людей с хорошим уровнем развития.

А то, что в статье находится - это дикарское быдловное месиво бездарности аула и безвкусия.
И произрости из этого может только дикий одичамбовый дикарь

[Исправлено: Серый волк, 28.06.2022 - 12:32]
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