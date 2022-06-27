Отправлено: - 15:19

yudjin: Да, от былой красоты не осталось и следа. Слава Архимеду! Акимам Слава!

Цитата:На сплошной фальшак в отчётах не влияет.Совсем не влияет.На жоповозку тормозящего движения не оказывает.Совсем не оказывает.Зачем тогда им делать?Недавно пробежался по побережью Черного моря. Скала Киселёва, палаточный лагерь. Агой. Туапсе. Сочи в качественном новоом отеле.Поразило то, чего не было в другие годы заметно. Расслоение.То есть было, но не так бросалось.А теперь просто очень заметно.В Сочи сделали нормальное общественное пространство у Ривьерского пляжа.Абсолютно качественное и абсолютно нормальное даже для уровня ведущих стран мира.Снесли все шалманы и гадюшники с чебуреками, абреками и чушмансоким музоном из рваных колонок сотни говонокафе с грязью ушли в прошлое.Построили современное пространство. Сделано так, что хочется там находиться.И народ потянулся.Москва. Питер. Подростки цивилизованных городов.Атмосфера изменилась.У цивилизованных людей появилось куда поехать.Век информационных технологий обостряет.Кто хочет мгновенно находит.А в ебенях остались дикие Шалманы для быдла.С вонючими пирожками, с омерзительной быдломузыкой дикарей.С грязью и шашлыками.Так вот уровень там оставшихся у шалманов запредельно одичавший.Просто на порядок разный уровень идущий в современные пространства Ривьеры и дикарей в шалманниках.Дикаризм шалманов увеличился.Продвинутых людей в общественных пространствах видно стало сразу.Они НЕСОВМЕСТИМЫ!Это очень хорошо заметно. Просто невозможно не заметить!!!!!!