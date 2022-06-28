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≡ Новорожденных продавали в интернете - прокуратура Алматы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44556
Новорожденных продавали в интернете - прокуратура Алматы
Отправлено: 28.06.22 - 14:40
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По данным надзорного органа, молодые женщины, желавшие отказаться от своих новорожденных детей, предлагали их "приобрести" в нарушение установленного законом порядка, без соответствующего решения уполномоченных органов и суда.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12717
Re: Новорожденных продавали в интернете - прокуратура Алматы
Отправлено: 28.06.22 - 14:40
#1
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Кушакова: — У тебя дома ребёнок голодный, а ты юродствуешь!Малаева: — Мой ребенок: хочу — кормлю, хочу — нет!Кушакова:Вот! Она и в семье так же!
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