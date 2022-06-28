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В области появился, ещё один оптовик на продуктовом рынке, скупает сразу на 5 миллиардов тенге - это СПК Тобол и акимат области. Они наивно полагают, что создавая продуктовые интервенции, также указывая какие наценки делать супермаркетам, продуктовый рынок развернется и дефляция загонит гадких спекулянтов под прилавок, да не тут-то было.