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≡ Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44556
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 10:37
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Международному аэропорту в Костанае официально присвоили имя Ахмета Байтурсынова. Постановление премьер-министра РК Алихана Смаилова опубликовано в информационно-правовой системе НПА.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1375
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 10:37
#1
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"Сотрудники аэропорта" спать не могли, с самого своего рождения об этом мечтали
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1375
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 10:49
#2
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Зато Байтурсынова
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2613
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 10:50
#3
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Костанайская область родина для двоих из четырех казахстанских дважды героев ВОВ. Оба лётчики. Было бы логично присвоить костанайскому аэропорту имя Павлова или Беды.
Именем Байтурсынова в Костанае уже назван ВУЗ, есть также улица Байтурсынова. Также еще один ВУЗ в Алматы носит имя Байтурсынова. Зачем его именем назвали аэропорт? Какое отношение Байтурсынов имел к авиации?
Кстати, аэропорт Астаны скорее всего будет переименован в честь Талгата Бегельдинова. Тоже летчик, тоже дважды герой ВОВ. Почему в Кустанае не назвать аэропорт в честь одного из своих героических лётчиков?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
842
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 12:06
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Костанайская область родина для двоих из четырех казахстанских дважды героев ВОВ. Оба лётчики. Было бы логично присвоить костанайскому аэропорту имя Павлова или Беды

Наверное это было бы не плохое решение и справедливое!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12717
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 13:14
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Почему в Кустанае не назвать аэропорт в честь одного из своих героических лётчиков?

Потомучто сделано это для того чтобы умаслить тургайцев с их навящево0 идеей отделения)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12717
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 13:31
#6
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Цитата:
гражданин СССР:

Напоминаю тебе бегающему везде с табличкой о рейсах с КУстаная))
СССР вливал огромные бабки в общественный транспорт,в бесплатный проезд,в дешёвые перелеты во все концы в которые не летал человек)
По итогу самолёты шли полупустые
Эти бабки не отбивались
По итогу государство финансировало перелеты,переезды в минус себе
А таких статей расходов у СССР было ой ой
Африку содержали,бородачей южной Америки,партизан Вьетнама
Оружие от Египта и до северной Кореи было бесплатное от СССР
А в это время население бегало и искало где же купить нормальные вещи и мебель)
Приходилось стоять в огромных очередях,давать на лапу огромные суммы за гдровские сапоги и чешские серванты
И это в сверхдержаве (без скобок) которая напрягала свои силы чтобы в космос людей запускать))
А потом такие как ты руки разводят и непонимают как это она развалилась то? ЦРУ видать такое сильное))
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1358
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 13:58
#7
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Цитата:
abaika95:
По итогу самолёты шли полупустые

Такие полупустые, что билеты в Москву, Ленинград или Сочи купить было невозможно!
При цене полёта на самолете до Москвы в 45 рублей, или билета в купейном вагоне почти 40, все старались лететь самолётом.
Даже поездом, если не брал заранее, уехать было проблематично. Иногда нам наша знакомая, дежурная по смене ж/д вокзала продавала на поезд бронь обкома за час до отъезда.

[Исправлено: serg kost, 28.06.2022 - 14:01]
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
336
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 14:08
#8
Комментарий удален модератором.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12717
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 14:44
#9
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Цитата:
serg kost:
Такие полупустые, что билеты в Москву, Ленинград или Сочи купить было невозможно!

А в Сыктывкар и Сургут значит также аншлагом стоя в салоне друг на друге летали?)
Цитата:
serg kost:
При цене полёта на самолете до Москвы в 45 рублей, или билета в купейном вагоне почти 40, все старались лететь самолётом.

При этом убыток дешевизны билета на самолёте оплачивал кто?))
Цитата:
serg kost:
Иногда нам наша знакомая, дежурная по смене ж/д вокзала продавала на поезд бронь обкома за час до отъезда.

Вот поэтому СССР и развалился)
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1358
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 14:52
#10
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А если бы она свободную бронь не продавала, то и жил бы СССР дальше?
Пеши исчо, пипл схавает.
Цитата:
abaika95: А в Сыктывкар и Сургут значит также аншлагом стоя в салоне друг на друге летали?)

А какие варианты? С пересадкой в Свердловске?
Одноклассник моего братишки работал начальником смены в аэропорту. Много рассказывал про командировочных...

[Исправлено: serg kost, 28.06.2022 - 14:57]
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25077
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 15:36
#11
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Хочу из Гамбурга, прямо в
КОстанай, лететь... :-o ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25077
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 15:38
#12
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В Туокестане - хорошо,
но мне - туда,
не надо... :lol:
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