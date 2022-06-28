Отправлено: - 13:01

Это случилось примерно в 18:35, я был выпившим, отмечал День защиты детей,

Участковый подошел ко мне и спросил: «Сань, ты чего, выпивший?». Я ответил положительно и сказал, что скоро пойду домой. Слово за слово, мы зацепились.

Он сначала ударил меня ладошкой, а я в ответ сказал ему, что он мне должен отдать долг - 5 000 тенге

Он разозлился и на этой почве начал меня избивать. Ударил в пах, перекинул через себя, после чего применил удушающий прием и пнул в глаз. Я уже не все помню хорошо.

Участковый зашугал свидетелей, они боятся против него что-то говорить.

В этой истории прекрасно всё)Цитата:Хороший повод)Цитата:Слово за слово после мирного вопроса "Сань ты чего выпивший?")))Саня там по всей видимости как-то грубовато ответить решил)Цитата:Саня решил ударить морально)Цитата:Ну это уже перебор конечно даже в рамках задержания или самообороныЦитата:Факты желательно быА так майор превысил полномочия,погоны по всей видимости потеряет и выплатит компенсацию)Вот так и спрашивай у сельчан выпившие они или нет)