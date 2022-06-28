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≡ Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44554
Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 10:37
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Международному аэропорту в Костанае официально присвоили имя Ахмета Байтурсынова. Постановление премьер-министра РК Алихана Смаилова опубликовано в информационно-правовой системе НПА.
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1375
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 10:37
#1
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"Сотрудники аэропорта" спать не могли, с самого своего рождения об этом мечтали
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гражданин СССР
* гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1375
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 10:49
#2
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Зато Байтурсынова
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2613
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 10:50
#3
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Костанайская область родина для двоих из четырех казахстанских дважды героев ВОВ. Оба лётчики. Было бы логично присвоить костанайскому аэропорту имя Павлова или Беды.
Именем Байтурсынова в Костанае уже назван ВУЗ, есть также улица Байтурсынова. Также еще один ВУЗ в Алматы носит имя Байтурсынова. Зачем его именем назвали аэропорт? Какое отношение Байтурсынов имел к авиации?
Кстати, аэропорт Астаны скорее всего будет переименован в честь Талгата Бегельдинова. Тоже летчик, тоже дважды герой ВОВ. Почему в Кустанае не назвать аэропорт в честь одного из своих героических лётчиков?
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
842
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 12:06
#4
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Цитата:
юля елиссева:
Костанайская область родина для двоих из четырех казахстанских дважды героев ВОВ. Оба лётчики. Было бы логично присвоить костанайскому аэропорту имя Павлова или Беды

Наверное это было бы не плохое решение и справедливое!
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12713
Re: Аэропорту в Костанае присвоили имя Ахмета Байтурсынова
Отправлено: 28.06.22 - 13:14
#5
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Цитата:
юля елиссева:
Почему в Кустанае не назвать аэропорт в честь одного из своих героических лётчиков?

Потомучто сделано это для того чтобы умаслить тургайцев с их навящево0 идеей отделения)
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