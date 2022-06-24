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Уринотерапия по-костанайски
Уринотерапия по-костанайски
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44550
Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 24.06.22 - 21:17
+37 по Цельсию, и отсутствие загара у моей пенелопы, а также жаба которая меня душила заплатить деньги за частный пляж иль за бассейн термопарка, так как мы истиные тенгрианцы и Солнце не имеет для нас цены, то есть бесценно, не по своей воле, а по принуждению мы с детьми отправились на /в костанайский городской пляж.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 15057
Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 26.06.22 - 14:43
Ну и отчаиваться не стоит, если кто гадит в Тобол.
Это же речка, по течению все равно уходит все..
Ну и приходит разумеется с отдыхающих после каратамаров и Рудного, но там уже хорошо размешано, кто заметит..
Это же речка, по течению все равно уходит все..
Ну и приходит разумеется с отдыхающих после каратамаров и Рудного, но там уже хорошо размешано, кто заметит..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11310
Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 26.06.22 - 14:45
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 132
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 26.06.22 - 17:02
Жаль всё таки, что Ахмет Байтурсынов не ходил по нужде в туалет на пляже, а то бы сейчас акимат там такой ремонт забабахал, что люди не доходя Даретхана Сарайы от изумления уписывались.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 889
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 26.06.22 - 22:53
Цитата:
Ну не знаю, думаю тогда были бы наняты подрядчики, которые бы просто всё разрушили, пытаясь восстановить, а потом было бы обещано (не значит сделано) выделить кучу миллионов, на постройку всего заново...
Ильяс:
Ахмет Байтурсынов не ходил по нужде в туалет на пляже, а то бы сейчас акимат там такой ремонт забабахал,
Ахмет Байтурсынов не ходил по нужде в туалет на пляже, а то бы сейчас акимат там такой ремонт забабахал,
Ну не знаю, думаю тогда были бы наняты подрядчики, которые бы просто всё разрушили, пытаясь восстановить, а потом было бы обещано (не значит сделано) выделить кучу миллионов, на постройку всего заново...
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 27.06.22 - 02:38
Я туалеты даже в очень безлюдных местах видал нормальные. Ну типа, люди как то научились электричество от солнца и ветра получать, шоб оно воду для слива качало. Для каках там септик предусмотрели и все. Даже город рядом не нужно, чтоб покакать в прохладном и не пахнущем месте. Было бы желание, а технологии давно готовы.
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 27.06.22 - 02:45
А один раз, на заправке ремонтировали туалеты, так те пригнали портативные туалеты «Restroom trailer» - нормальные обычные туалеты, с писуарами, унитазами в кабинках, умывальниками, кандером, сушилками. Я погуглил - оказывается есть выбор на любой поток народа, куча компаний производителей и компаний сдающих подобные трейлеры в аренду.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12339
Re: Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 28.06.22 - 03:26
Цитата:
Навели на хорошую идею!
Эврика!!!
Нуно самое главное и простое: придумать ещё одного сказочного батыра!
Далее всё предельно просто.
Пункт А.
Запустить ролик про великого и несравненного батыра в Астана, или как там его теперь Нур не нур.
Хорошо так запустить, чтоб проняло.
На батыров у них дефицит. Так что должно сработать.
В ролике промежду прочим нужно отметить, что жил батыр за Колесными рядами на на берегу великой реки Тобыл.
(на всякий случай точно район пляжа указать, в акунаматате неграмотные, они могут не знать где Колёсные ряды, и тем более за ними)
Пункт В
Раскручивать батыра во всех СМИ.
Так крутить чтоб все попки-дикторы всех хабаров вертелись про батыра тарахтели.
Ну и наконец когда этим рукожопчикам хорошо так позвонят из Астаны, или как там её сейчас. и спросят: А как там у вас всё хорошо с Родиной нашего великого батыра???? Вот тут наступит час "Х"
Никакие тендеры-шмендеры им не понадобятся!
Бегать обустраивать будут так, что туфляки дымить будут черным дымом от усердия!
Ильяс: Жаль всё таки, что Ахмет Байтурсынов не ходил по нужде в туалет на пляже, а то бы сейчас акимат там такой ремонт забабахал
Навели на хорошую идею!
Эврика!!!
Нуно самое главное и простое: придумать ещё одного сказочного батыра!
Далее всё предельно просто.
Пункт А.
Запустить ролик про великого и несравненного батыра в Астана, или как там его теперь Нур не нур.
Хорошо так запустить, чтоб проняло.
На батыров у них дефицит. Так что должно сработать.
В ролике промежду прочим нужно отметить, что жил батыр за Колесными рядами на на берегу великой реки Тобыл.
(на всякий случай точно район пляжа указать, в акунаматате неграмотные, они могут не знать где Колёсные ряды, и тем более за ними)
Пункт В
Раскручивать батыра во всех СМИ.
Так крутить чтоб все попки-дикторы всех хабаров вертелись про батыра тарахтели.
Ну и наконец когда этим рукожопчикам хорошо так позвонят из Астаны, или как там её сейчас. и спросят: А как там у вас всё хорошо с Родиной нашего великого батыра???? Вот тут наступит час "Х"
Никакие тендеры-шмендеры им не понадобятся!
Бегать обустраивать будут так, что туфляки дымить будут черным дымом от усердия!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12339
Уринотерапия по-костанайски
Отправлено: 28.06.22 - 04:03
Ещё раз кто не смог понять.
Без волшебного пендаля из Астаны проблема абсолютно нерешаема. Абсолютно и никак!
Только волшебный пендаль из Астаны способен сдвинуть дело!!!
Предлагаю поселить там батыра Абильсая!
Все (коренные, не приехавшие) жители знают красивейший достопочтеннейший Абильсайский лог в центре города.
Но вот думаю в недрах библиотеки, если последнюю библиотеку еще не украли чинуши акимута, должны вдруг обнаружиться свидетельства тысячи подвигов великого славного БАТЫРА АБИЛЬСАЯ
Так сказать записанный народный эпос!
Если вдруг у акиматских бездельников очень сильно задымят государственные башмаки и возникнет круглая клумба гигантских размеров с круговым движением и с бронзовым памятником батыру Абильсаю, я не виноват!
Ещё из побочных явлений вдруг так перекрутят в Астане и город переименуют в Абильсай.
Да ещё детей заставят во всех школах похождения батыра Абильсая учить!
Это совсем неплохо.
Может перестанут с этим Байтурсыновым носиться как с пасхальным яйцом.
Мне кажется батыр Абильсай намного интереснее унылой биографии Байтурсынова!
Без волшебного пендаля из Астаны проблема абсолютно нерешаема. Абсолютно и никак!
Только волшебный пендаль из Астаны способен сдвинуть дело!!!
Предлагаю поселить там батыра Абильсая!
Все (коренные, не приехавшие) жители знают красивейший достопочтеннейший Абильсайский лог в центре города.
Но вот думаю в недрах библиотеки, если последнюю библиотеку еще не украли чинуши акимута, должны вдруг обнаружиться свидетельства тысячи подвигов великого славного БАТЫРА АБИЛЬСАЯ
Так сказать записанный народный эпос!
Если вдруг у акиматских бездельников очень сильно задымят государственные башмаки и возникнет круглая клумба гигантских размеров с круговым движением и с бронзовым памятником батыру Абильсаю, я не виноват!
Ещё из побочных явлений вдруг так перекрутят в Астане и город переименуют в Абильсай.
Да ещё детей заставят во всех школах похождения батыра Абильсая учить!
Это совсем неплохо.
Может перестанут с этим Байтурсыновым носиться как с пасхальным яйцом.
Мне кажется батыр Абильсай намного интереснее унылой биографии Байтурсынова!
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