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Ильяс: Жаль всё таки, что Ахмет Байтурсынов не ходил по нужде в туалет на пляже, а то бы сейчас акимат там такой ремонт забабахал

Цитата:Навели на хорошую идею!Эврика!!!Нуно самое главное и простое: придумать ещё одного сказочного батыра!Далее всё предельно просто.Пункт А.Запустить ролик про великого и несравненного батыра в Астана, или как там его теперь Нур не нур.Хорошо так запустить, чтоб проняло.На батыров у них дефицит. Так что должно сработать.В ролике промежду прочим нужно отметить, что жил батыр за Колесными рядами на на берегу великой реки Тобыл.(на всякий случай точно район пляжа указать, в акунаматате неграмотные, они могут не знать где Колёсные ряды, и тем более за ними)Пункт ВРаскручивать батыра во всех СМИ.Так крутить чтоб все попки-дикторы всех хабаров вертелись про батыра тарахтели.Ну и наконец когда этим рукожопчикам хорошо так позвонят из Астаны, или как там её сейчас. и спросят:Никакие тендеры-шмендеры им не понадобятся!Бегать обустраивать будут так, что туфляки дымить будут черным дымом от усердия!