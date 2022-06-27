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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:30
Цитата:
Да ладно уже..
С Фантазиями у тебя всегда тут пятерка..
Маркс:
твоя кухарка сюда фотки шлёт
твоя кухарка сюда фотки шлёт
Да ладно уже..
С Фантазиями у тебя всегда тут пятерка..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:32
Цитата:
Да ни от кого я ее не защищаю, вот рядом напротив сидит, Шатунова насмотрелась в Тик токе, чай пьем..
Маркс:
ты только от мужиков ее защищаешь?
ты только от мужиков ее защищаешь?
Да ни от кого я ее не защищаю, вот рядом напротив сидит, Шатунова насмотрелась в Тик токе, чай пьем..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:32
Цитата:
111:Всё надоел ты мне. Давай интернет кухарки своей отдай. С ней будем балакать. О жизни , о разных кулинарных тем.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:34
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:37
Цитата:
Ну где-то от тебя отдохнуть же хочется. Почему не на базаре? Там спокойно.
111:
Мы везде вместе.
А че ей на базаре то делать?
Мы везде вместе.
А че ей на базаре то делать?
Ну где-то от тебя отдохнуть же хочется. Почему не на базаре? Там спокойно.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:40
Цитата:
Хех..
Ну и места у тебя..
Спокойные..
Сейчас в Рудный вместе едем, вместе приедем.
Мы же семья в конце концов, а не какие то подозрительные личности, ошивающиеся на зеленом рынке..
Маркс:
Почему не на базаре? Там спокойно.
Почему не на базаре? Там спокойно.
Хех..
Ну и места у тебя..
Спокойные..
Сейчас в Рудный вместе едем, вместе приедем.
Мы же семья в конце концов, а не какие то подозрительные личности, ошивающиеся на зеленом рынке..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:43
Цитата:
Маркс:У него кухарка даже яйца под присмотром чистит. Он их на улицу выводит тоже под присмотром.) и фотографирует. Интернет ей не даёт. )
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:45
Цитата:
Почему, у нее Тик ток есть..
Пока сотку ребенок у нее не отбирает..
Vit:
Интернет ей не даёт. )
Интернет ей не даёт. )
Почему, у нее Тик ток есть..
Пока сотку ребенок у нее не отбирает..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:58
Цитата:
111:Тик ток это зло. Там много мутных роликов . Кстати и девушки там себя показывают.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 25074
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 15:05
Интересно, а кто девушка, Виталика?...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 15:12
Цитата:
drakon:Мне этот вопрос много кто задаёт. Вы даже не предстовляите как круто жить холостым! То соседка была тут у меня. То разведёнка, когда человек свободен у него большие возможности появляются. )
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Kazakhstan, Qostanay
- Регистрация:
- 17.08.20
- Сообщений:
- 833
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 15:14
Цитата:
да я разве осуждал?) как говорится - не суди, да не судим будешь) я всего лишь высказал свое мнение в ответ на коммент другого пользователя) а, ну и немного фактов перед этим)
111:
Уже нечего сказать, как просто лично не осуждать
Уже нечего сказать, как просто лично не осуждать
да я разве осуждал?) как говорится - не суди, да не судим будешь) я всего лишь высказал свое мнение в ответ на коммент другого пользователя) а, ну и немного фактов перед этим)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 19:11
Цитата:
Лучше уж Тик ток, чем тут на чужих мужиков кидаться, пытаясь обозвать и бегать вокруг других..
Ну у нас в семье это понимает даже ребенок..
И если мама начнет вмешиваться куда то, куда ей не дано, ей грозят семейные санкции..
[Исправлено: 111, 27.06.2022 - 19:53]
Vit:
Тик ток это зло. Там
Тик ток это зло. Там
Лучше уж Тик ток, чем тут на чужих мужиков кидаться, пытаясь обозвать и бегать вокруг других..
Ну у нас в семье это понимает даже ребенок..
И если мама начнет вмешиваться куда то, куда ей не дано, ей грозят семейные санкции..
[Исправлено: 111, 27.06.2022 - 19:53]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 20:39
Цитата:
Вот это домострой. Шаг влево, шаг вправо приравнивается к расстрелу. У европейцев женщины более свободны.
111:
И если мама начнет вмешиваться куда то, куда ей не дано, ей грозят семейные санкции..
И если мама начнет вмешиваться куда то, куда ей не дано, ей грозят семейные санкции..
Вот это домострой. Шаг влево, шаг вправо приравнивается к расстрелу. У европейцев женщины более свободны.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 23:37
Цитата:
Ну да, вплоть до того, что они сами платят за себя, работают, и еще уборка по дому на пополам..
Это вообще финиш..
Потому там вместо женщин стали выбирать мужики мужиков и наоборот..
Собственно разницы то нет никакой, а детей модно сделать в пробирке..
Маркс:
европейцев женщины более свободны.
европейцев женщины более свободны.
Ну да, вплоть до того, что они сами платят за себя, работают, и еще уборка по дому на пополам..
Это вообще финиш..
Потому там вместо женщин стали выбирать мужики мужиков и наоборот..
Собственно разницы то нет никакой, а детей модно сделать в пробирке..
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