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≡ «Тобол» одержал победу в матче с участником еврокубка и догнал лидера чемпионата Казахстана по футболу
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44550
«Тобол» одержал победу в матче с участником еврокубка и догнал лидера чемпионата Казахстана по футболу
Отправлено: 27.06.22 - 22:54
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Петропавловский клуб довел до шести матчей свою беспроигрышную серию перед встречей с действующим чемпионом, который после двух домашних побед над аутсайдером и лидером, «Мактааралом» и «Каспием», вплотную подтянулся к лидирующей тройке.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2821
Re: «Тобол» одержал победу в матче с участником еврокубка и...
Отправлено: 27.06.22 - 22:54
#1
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Цитата:
Матч первого тура второго круга чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги костанайский «Тобол» проводил в Петропавловске

Еще раз сообщу автору,не следящему за реакцией на свои статьи, что это был матч ВТОРОГО тура второго круга. Или это бесполезно говорить?
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