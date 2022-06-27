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≡ "Почему их только 26?" - Недоступные для инвалидов здания перечислили в акимате Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44550
"Почему их только 26?" - Недоступные для инвалидов здания перечислили в акимате Костаная
Отправлено: 27.06.22 - 14:58
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Аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ спросил, почему на доступность маломобильным группам населения проверяют только 26 объектов. Гулсар Касыбаева пояснила, что такая цифра согласована при планировании с отделом занятости и соцпрограм.
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4076
Re: "Почему их только 26?" - Недоступные для инвалидов...
Отправлено: 27.06.22 - 14:58
#1
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Редко какой объект действительно доступен для людей с ограниченными возможностями, чаще специальные сооружения лишь подобее того что должно быть.
А чем провинился педколледж? ))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11310
Re: "Почему их только 26?" - Недоступные для инвалидов...
Отправлено: 27.06.22 - 15:03
#2
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Цитата:
Почему именно 26? Почему не 36, 46? - возмутился аким

А почему не 146? Возмущается Виталя . У нас че пол города инвалидов что ли.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5365
Re: "Почему их только 26?" - Недоступные для инвалидов...
Отправлено: 27.06.22 - 18:20
#3
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Дай вам волю , абсурд со здравым смыслом можете перепутать, видели во время пандемии. Требую вообще запретить какие-либо проверки, особенно нашим чиновникам и полисменам, мнят из себя вершители судеб, короли положения, мазохисты и неудачники
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2235
"Почему их только 26?" - Недоступные для инвалидов здания перечислили в акимате Костаная
Отправлено: 27.06.22 - 21:03
#4
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Было бы понятно, если бы в нашем городе только входы в заведения вызывали затруднения у людей с ограниченными возможностями. Но до этих заведений ещё нужно добраться. Тут порой и здоровому человеку пройти по проваленным и заросшим грязью тротуарам невозможно. А если сюда приплюсовать отсутствие съездов с бордюров и бесконечные летние ремонты в неожиданных местах, то получится, что проверки объектов - типичная профанация и имитация бурной деятельности от чиновников, не желающих наводить элементарный порядок на улицах.

Для того, чтобы понять все трудности, нужно элементарно взять детскую коляску и покатать по городу, тогда и выяснится где узкие места и каким образом нужно наводить порядок. Кстати, очень часто паркующиеся автомобили перекрывают съезды с тротуаров и проходы, но нашим водителям плевать на проблемы мамочек с колясками и людей с ограниченными возможностями.
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