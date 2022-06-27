"Почему их только 26?" - Недоступные для инвалидов здания перечислили в акимате Костаная

Отправлено: - 21:03

Было бы понятно, если бы в нашем городе только входы в заведения вызывали затруднения у людей с ограниченными возможностями. Но до этих заведений ещё нужно добраться. Тут порой и здоровому человеку пройти по проваленным и заросшим грязью тротуарам невозможно. А если сюда приплюсовать отсутствие съездов с бордюров и бесконечные летние ремонты в неожиданных местах, то получится, что проверки объектов - типичная профанация и имитация бурной деятельности от чиновников, не желающих наводить элементарный порядок на улицах.



Для того, чтобы понять все трудности, нужно элементарно взять детскую коляску и покатать по городу, тогда и выяснится где узкие места и каким образом нужно наводить порядок. Кстати, очень часто паркующиеся автомобили перекрывают съезды с тротуаров и проходы, но нашим водителям плевать на проблемы мамочек с колясками и людей с ограниченными возможностями.