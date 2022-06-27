Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 758 мм рт.ст.
  • 62% влажность
  • С-СВ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 224 из 224«1...222223224
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15046
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:30
#3346
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
твоя кухарка сюда фотки шлёт

Да ладно уже..
С Фантазиями у тебя всегда тут пятерка..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15046
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:32
#3347
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
ты только от мужиков ее защищаешь?

Да ни от кого я ее не защищаю, вот рядом напротив сидит, Шатунова насмотрелась в Тик токе, чай пьем..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11310
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:32
#3348
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Всё надоел ты мне. Давай интернет кухарки своей отдай. С ней будем балакать. О жизни , о разных кулинарных тем.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15046
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:34
#3349
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот мирно яйца вареные всмятку чистим..

Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2235
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:37
#3350
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Мы везде вместе.
А че ей на базаре то делать?

Ну где-то от тебя отдохнуть же хочется. Почему не на базаре? Там спокойно.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15046
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:40
#3351
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Почему не на базаре? Там спокойно.

Хех..
Ну и места у тебя..
Спокойные..
Сейчас в Рудный вместе едем, вместе приедем.
Мы же семья в конце концов, а не какие то подозрительные личности, ошивающиеся на зеленом рынке..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11310
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:43
#3352
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
У него кухарка даже яйца под присмотром чистит. Он их на улицу выводит тоже под присмотром.) и фотографирует. Интернет ей не даёт. )
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15046
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:45
#3353
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Интернет ей не даёт. )

Почему, у нее Тик ток есть..
Пока сотку ребенок у нее не отбирает..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11310
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:58
#3354
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Тик ток это зло. Там много мутных роликов . Кстати и девушки там себя показывают.
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25074
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 15:05
#3355
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а кто девушка, Виталика?... :oops: :-x
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11310
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 15:12
#3356
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Мне этот вопрос много кто задаёт. Вы даже не предстовляите как круто жить холостым! То соседка была тут у меня. То разведёнка, когда человек свободен у него большие возможности появляются. )
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
833
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 15:14
#3357
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Уже нечего сказать, как просто лично не осуждать

да я разве осуждал?) как говорится - не суди, да не судим будешь) я всего лишь высказал свое мнение в ответ на коммент другого пользователя) а, ну и немного фактов перед этим)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15046
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 19:11
#3358
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Тик ток это зло. Там

Лучше уж Тик ток, чем тут на чужих мужиков кидаться, пытаясь обозвать и бегать вокруг других..
Ну у нас в семье это понимает даже ребенок..
И если мама начнет вмешиваться куда то, куда ей не дано, ей грозят семейные санкции..

[Исправлено: 111, 27.06.2022 - 19:53]
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2235
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 20:39
#3359
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
И если мама начнет вмешиваться куда то, куда ей не дано, ей грозят семейные санкции..

Вот это домострой. Шаг влево, шаг вправо приравнивается к расстрелу. У европейцев женщины более свободны.
Профайл
Страница 224 из 224«1...222223224
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 11, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 11
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS