Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 13:18

Александре Мамедхановой в 2014 году исполнилось 14 лет. Она – одна из первых жертв донбасской войны, жизнь которой прервала автоматная очередь украинского боевика. Ирина Мамедханова, мама Саши, рассказала представителям комиссии, расследовавшей факты гибели детей Донбасса, о жизни и гибели дочери. Девочка была от природы одарена феноменальной памятью. Хорошо училась, любила заниматься творчеством, рисовать, делала своими руками игрушки, много помогала родителям и ухаживала за маленьким братом.Мы уезжали (от войны – прим. ред.) в Доброполье (территория, оккупированная Украиной) на своей машине. Проехали все блокпосты. Перед последним блокпостом, на котором уже стояли украинские солдаты, я дала Сашеньке телефон и попросила её позвонить бабушке, сказать, что мы уже приехали. Она отказалась позвонить, сказала, что, как приедем, тогда и позвоню, – вспоминает мама погибшей девочки. Супругов должен был встречать Сашин крёстный на своей машине. По словам отца погибшей, они увидели, что знакомый автомобиль стоит на обочине, окружённый украинскими военными. Крёстный махнул им рукой, и этот знак отец Саши расценил как "проезжайте мимо". И в этот момент раздались несколько очередей по машине дончан, несмотря на заметную надпись "дети". Украинские военные стреляли в упор. Несколько пуль попали в девочку.Мы не думали, что будут такие последствия, думали, что ребёнок ранен. Она ведь ещё дышала. Заехали в близлежащий дом, там вызвали скорую. Следом крёстный привез этих людей, которые стреляли по нашей машине, чтобы они убедились, что мы не террористы, мы мирные жители… Потом уже стало известно, что по нам стреляли из четырёх автоматов, – рассказала мама Саши. Когда украинские боевики удостоверились, что стреляли по мирным людям, они сразу же уехали, напоследок бросив убитым горем родителям, что "разберутся".Я им ответила: "В чём же вы разберётесь? вы ребёнка убили!" Потом приехала милиция, и мы все, крёстный и его брат, дали показания, но нам сразу сказали, что "мы даже заниматься этим делом не будем", – добавила Ирина. Она отметила: приехавшие на скорой врачи рассказали о том, что все жители соседнего с блокпостом донбасского посёлка очень боялись тех, кто там стоял, называя их бандеровцами.