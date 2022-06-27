Re: Запретить банкам взыскивать долги родителей с детей...

Отправлено: - 18:10

56% – это никуда не годится, это грабительские проценты.

Видимо эти товарищи не сидят за компом и назойливо к ним на экран не лезут быстрые деньги, последние так щедры и добры, что готовы закрыть глаза на просрочки и черные списки в других банках, что раздают деньги прямо на карту не выходя из дому Под один % В ДЕНЬ!