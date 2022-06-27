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≡ Запретить банкам взыскивать долги родителей с детей предложили в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44548
Запретить банкам взыскивать долги родителей с детей предложили в Казахстане
Отправлено: 27.06.22 - 18:10
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Директор центра прикладных исследований "Талап" – заместитель председателя Народной партии Казахстана Рахим Ошакбаев предложил отменить в стране практику наследования детьми долгов родителей перед банками.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5365
Re: Запретить банкам взыскивать долги родителей с детей...
Отправлено: 27.06.22 - 18:10
#1
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56% – это никуда не годится, это грабительские проценты.
Видимо эти товарищи не сидят за компом и назойливо к ним на экран не лезут быстрые деньги, последние так щедры и добры, что готовы закрыть глаза на просрочки и черные списки в других банках, что раздают деньги прямо на карту не выходя из дому Под один % В ДЕНЬ!
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