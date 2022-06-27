Отправлено: - 14:15

111: Тем более чтоб она вставала на дыбы из за мужика и с мужиками гавкалась?

Цитата:Капец ты сыкун. Тебя унижает то что умная женщина тебе комент написала и ты сразу в стойку встал. . Печально. Она не моя девушка. А мой друг. И ты мой друг И я всех на форуме читаю. Всех и тех кто меня поправляет и это женщины и мужики.