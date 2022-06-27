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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15037
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:03
#3331
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Цитата:
Маркс:
ты за ней следишь что-ли,

Ты видел ее тут хоть один коммент?
Тем более чтоб она вставала на дыбы из за мужика и с мужиками гавкалась?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15037
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:06
#3332
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Семья..
Ее основы бытия..
Семейная ячейка это самое главное в обществе..
Но если моя жена будет со всеми разборки наводить вместо меня, тогда зачем я такой этой семье нужен?
Я например бы ушел..
Жил бы один..
Зачем там был бы Я, как личность, как неумеющий воспитывать, зарабатывать, даже защищаться...
Мда уж..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15037
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:09
#3333
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Сейчас семейные ценности наверно уже другие..
Раньше смеялся над французами в советское время.
Мол у них нормально, если мужик ищменил жене, то и жена мужу изменяет.
50 на 50 и там это нормально, все равно они вместе живут и изменяют друг другу .
Сейчас и до нас дошло..
И мне теперь не до смеху..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15037
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:10
#3334
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Приду с работы домой, а кухарка варит другому красивому и стройному..
А я от обиды пойду спать...
А завтра ее прощу..
Мда уж..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15037
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:13
#3335
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Моя кухарка..
После нашей ссоры..
Как то сфотал ее..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11304
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:15
#3336
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Цитата:
111: Тем более чтоб она вставала на дыбы из за мужика и с мужиками гавкалась?
Капец ты сыкун. Тебя унижает то что умная женщина тебе комент написала и ты сразу в стойку встал. . Печально. Она не моя девушка. А мой друг. И ты мой друг И я всех на форуме читаю. Всех и тех кто меня поправляет и это женщины и мужики.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15037
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:18
#3337
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Цитата:
Vit:
Она не моя девушка.

Нет, тв че отвиливаешь?
Перечитай свой коммент прежде..
Врать то мне зачем?
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