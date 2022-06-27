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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 12:59
Цитата:
Мне вот не надо ниче говорить.
За тебя же это прекрасно делает твоя девушка..
Ты тут ни при чем..
Vit:
че тебе сказать.?
че тебе сказать.?
Мне вот не надо ниче говорить.
За тебя же это прекрасно делает твоя девушка..
Ты тут ни при чем..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 13:02
Цитата:
Меня не надо вмешивать в свои личные отношения просто и потом бегать и ныть, что не так с твоей девушкой..
Если не можешь, не говори.
Пусть говорит вместо тебя она..
Vit:
Тулепов. Ты за нас или против.
Тулепов. Ты за нас или против.
Меня не надо вмешивать в свои личные отношения просто и потом бегать и ныть, что не так с твоей девушкой..
Если не можешь, не говори.
Пусть говорит вместо тебя она..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 13:06
И да, пусть эта твоя девушка просто не лезет ко мне, во избежании того, чтобы ты не ныл мне больше, что я каким то образом трогаю твою девушку..
Думаю разговор на этом закончен.
Все всё поняли..
Не маленькие..
Думаю разговор на этом закончен.
Все всё поняли..
Не маленькие..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 13:06
Цитата:
111:Всё. С тобой спорить я не выдержу. Так как весь спор перейдёт в драку. Я щас такое не хочу, так как непонятно чем всё закончится. У тебя дети, у меня дети . Будем здравы.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 13:07
Ок? Или хочешь продолжать?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 13:07
Цитата:
Я не спорю.
Просто хотел узнать, каким образом я тронул твою девушку, только и всего.
Где ты увидел спор?
Vit:
тобой спорить я
тобой спорить я
Я не спорю.
Просто хотел узнать, каким образом я тронул твою девушку, только и всего.
Где ты увидел спор?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 13:08
Не хватало мне тут еще и семейственности..
Моя например тут никого не трогала и не тронет..
Иногда мне показывает что то, крутя пальцем у виска, мол сам такой..
Никого не осуждает, никуда не лезет и ей все равно.
Попробуй бы она осуди тут кого за меня, я ей сразу по полной расклад дам, что она не права..
Да и лезть защищать меня, унижая тем самым мое достоинство, у нас это пока не так.
Стану немощным слабаком и тюфяком, наверно да, буду просить у нее защиты..
Но пока что стараюсь держаться..
У нас в семье это пока так, да..
[Исправлено: 111, 27.06.2022 - 13:35]
Моя например тут никого не трогала и не тронет..
Иногда мне показывает что то, крутя пальцем у виска, мол сам такой..
Никого не осуждает, никуда не лезет и ей все равно.
Попробуй бы она осуди тут кого за меня, я ей сразу по полной расклад дам, что она не права..
Да и лезть защищать меня, унижая тем самым мое достоинство, у нас это пока не так.
Стану немощным слабаком и тюфяком, наверно да, буду просить у нее защиты..
Но пока что стараюсь держаться..
У нас в семье это пока так, да..
[Исправлено: 111, 27.06.2022 - 13:35]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 13:38
Понятно. Вобще тебя задело. И че ты хочешь.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 13:49
А я понял. Тебя задело то что твоя кухарка не встревает за тебя. А вот видишь за меня встревают. И мне за это не стыдно. Когда красивая и умная девушка за парня говорит твоя то молчит ) боится. Совсем её за кошмарил. Не удивительно. Марик он такой , всем мозги вынесет.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 13:52
Цитата:
Просто объясни своей девушке, чтоб она сама не лезла, во избежания каких то ревностно показательных понтов с твоей стороны.
Согласен?
Будем говорить только мужчина и мужчина и без твоей защитницы?
И надеюсь больше я в свой адрес не услышу оскорбительных слов от твоей девушки..
Vit:
И че ты хочешь.
И че ты хочешь.
Просто объясни своей девушке, чтоб она сама не лезла, во избежания каких то ревностно показательных понтов с твоей стороны.
Согласен?
Будем говорить только мужчина и мужчина и без твоей защитницы?
И надеюсь больше я в свой адрес не услышу оскорбительных слов от твоей девушки..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 13:55
Цитата:
Ну понятно..
Тогда мне с тобой и говорить то не о чем..
Если за тебя встревает женщина.
Пусть она и говорит..
Это как более приемлемый вариант..
Мне потому что неловко говорить с теми, кто без женщины не решает абсолютно ничего..
Vit:
вот видишь за меня встревают. И мне за это не стыдно
вот видишь за меня встревают. И мне за это не стыдно
Ну понятно..
Тогда мне с тобой и говорить то не о чем..
Если за тебя встревает женщина.
Пусть она и говорит..
Это как более приемлемый вариант..
Мне потому что неловко говорить с теми, кто без женщины не решает абсолютно ничего..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 13:56
Надеюсь мой ответ устроил всех нас троих.
По рукам?
По рукам?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 13:59
Комментарий удален модератором.
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- 2228
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:00
Цитата:
А ты за ней следишь что-ли, чтобы так утверждать?
111:
Ну моя то кухарка тут не лезет ни к кому..
Ну моя то кухарка тут не лезет ни к кому..
А ты за ней следишь что-ли, чтобы так утверждать?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.22 - 14:02
Пока у меня в семье нет феминизма и каждый знает, что обязан он делать, но смотрю, феми дошло и сюда..
Я как то старый советский человек, осознаю изменения уже после того, как они произошли..
И теперь вполне нормально оказывается, если мужику показал палец, за него выбежит его баба и начнет сама же свой палец показывать..
А ведь раньше было совершенно наоборот..
Раньше сам мужик мог за это влепить..
Эх времена, ох нравы..
Ойропейские..
Я как то старый советский человек, осознаю изменения уже после того, как они произошли..
И теперь вполне нормально оказывается, если мужику показал палец, за него выбежит его баба и начнет сама же свой палец показывать..
А ведь раньше было совершенно наоборот..
Раньше сам мужик мог за это влепить..
Эх времена, ох нравы..
Ойропейские..
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