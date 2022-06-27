Отправлено: - 13:55

Vit:

вот видишь за меня встревают. И мне за это не стыдно

Цитата:Ну понятно..Тогда мне с тобой и говорить то не о чем..Если за тебя встревает женщина.Пусть она и говорит..Это как более приемлемый вариант..Мне потому что неловко говорить с теми, кто без женщины не решает абсолютно ничего..