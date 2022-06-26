Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях не подумали

Отправлено: - 11:24

Что вы хотите от акимата, туда набрали верных, а спрашиваете как с умных. По генплану весь совковый колхоз будет сносится, объявите уже всем, запретить любые операции с участками, продажа только в пользу города, запретить ремонт, прописку новых жильцов, строительство, пристройки, подключать новых абонентов газ, свет, вода. Прекратить любой ремонт в сносимой зоне. Поэтапно отключать воду, свет, газ, отопление, канализацию строго по графику, с предупреждением за 1 год, официально под роспись.

Жильцам на выбор, дом на земле за городом, квартира, деньги, по сумме принятой маслихатом, а не с потолка люмпена.

Вот как надо сделать, а не бежать впереди лошади, главное предупредить и по закону отключить все блага, которые представляет город.