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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: О людях не подумали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44545
Аркадий ДЕНИСОВ: О людях не подумали
Отправлено: 26.06.22 - 08:50
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Страсти вокруг дачных обществ «Юбилейное» и «Мичуринец» не утихают. Принятый в 2020 году новый генплан развития Костаная предусматривает на месте одного общества застройку жилых кварталов, на месте другого - рекреационную зону, это парк, спортивно-оздоровительные площадки, аттракционы, торговые точки.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5363
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях не подумали
Отправлено: 26.06.22 - 08:50
#1
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Вытирание ног об народ- плохая привычка, Народ избирает себе власть в надежде кто-то побеспокоиться о его проблемах. У нас всё наоборот. Нельзя забывать о некоторых наставлениях товарища Ленина ( булыжник надёжный друг пролетариата,только прикладами винтовки можно достучаться до властей)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11297
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях не подумали
Отправлено: 26.06.22 - 09:49
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
Народ избирает себе власть

Говорят же что какой народ такая и власть. Я сразу Украину вспоминаю.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
132
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях не подумали
Отправлено: 26.06.22 - 11:24
#3
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Что вы хотите от акимата, туда набрали верных, а спрашиваете как с умных. По генплану весь совковый колхоз будет сносится, объявите уже всем, запретить любые операции с участками, продажа только в пользу города, запретить ремонт, прописку новых жильцов, строительство, пристройки, подключать новых абонентов газ, свет, вода. Прекратить любой ремонт в сносимой зоне. Поэтапно отключать воду, свет, газ, отопление, канализацию строго по графику, с предупреждением за 1 год, официально под роспись.
Жильцам на выбор, дом на земле за городом, квартира, деньги, по сумме принятой маслихатом, а не с потолка люмпена.
Вот как надо сделать, а не бежать впереди лошади, главное предупредить и по закону отключить все блага, которые представляет город.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5363
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях не подумали
Отправлено: 26.06.22 - 11:40
#4
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Пусть строят по трассе на сторону рудного, глядишь через лет десять последний станет пригородом областного центра и ономасты успокоятся и тарифы будут едины, будет один Аким,хоть сэкономим
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15021
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях не подумали
Отправлено: 26.06.22 - 15:47
#5
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"солидные коттеджи, стоимость которых вместе с землей составляет от 20 млн до 60 млн тенге (!). А с ними что делать?
Но в подавляющем большинстве случаев проживание на даче - это вынужденное решение, на покуп"

В подавляющем случае у тов. Денисова небольшое преувеличение..
Да сейчас любой скажет, что он там живет, торгуясь за квартиру в новом районе..
Кстати и правильно делает..
Ну а остальное конечно же лукавство..
Какой то колхозник приехал сюда, денег нет на хату и он берет по цене однушки в Рудном, себе дачу..
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
443
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях не подумали
Отправлено: 26.06.22 - 21:11
#6
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"О людях не подумали"...
Странный заголовок.
Как будто у нас о людях когда-то думали... А тут, "вдруг", забыли подумать.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
342
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: О людях не подумали
Отправлено: 27.06.22 - 08:19
#7
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а я с автором согласен. Дачники часть проблем с государственной шеи снимают. Это и вопросы продовольственной безопасности, самозанятость населения производительным трудом и вот теперь и жилищная тема. Причем дачники все это делают сами, не прося каких-либо субсидий у государства. Е ежели власти одним махом рубят все эти устои, то им грош цена как руководителям, а на деле это подрыв доверия к государству со стороны населения. И чем это может кончиться? ОДКБ вряд ли вновь придет на помощь.
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