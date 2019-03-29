Отправлено: - 21:18

Народу переименования улиц не нравятся. Но их все равно переименовывают. Не очень грамотная политика идёт. Надо чтобы курс валют стоял на месте или полз вниз, чтобы бензин дешевел, а вместе с ним цены на хлеб и мясо. А улицы переименовывать - лишний раз залазить в народный карман. Таблички то не бесплатные