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≡ Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
 
 
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Куратор темы: yudjin
Голосование: Какую улицу в Костанае вы бы переименовали в честь Н.Назарбаева? 
Закончилось 28.03.2019 - 23:18:41
» Аль-Фараби
21 %		 21.14 % (26)
» Тауелсiздiк
48 %		 48.78 % (60)
» Гагарина
7 %		 7.32 % (9)
» Каирбекова
1 %		 1.63 % (2)
» Свой вариант (в комментариях)
4 %		 4.88 % (6)
» Лучше назвать что-нибудь другое: площадь. район, парк
16 %		 16.26 % (20)
Всего проголосовало: 123

maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17102
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Отправлено: 29.03.19 - 18:41
#31
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Цитата:
АбраКадабра:
Не с разных "IP", а с разных "доменов" . IP адрес меняется, каждые 1-5 минут.

Серьезно, и вы туда же? Вы хоть в курсе вообще, что такое IP адрес? С какого перепуга он меняется каждые 5 минут?
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
155
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Отправлено: 19.10.19 - 21:18
#32
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Народу переименования улиц не нравятся. Но их все равно переименовывают. Не очень грамотная политика идёт. Надо чтобы курс валют стоял на месте или полз вниз, чтобы бензин дешевел, а вместе с ним цены на хлеб и мясо. А улицы переименовывать - лишний раз залазить в народный карман. Таблички то не бесплатные :-P
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12337
Улица имени Н.Назарбаева. Выбор народа.
Отправлено: 27.06.22 - 01:21
#33
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Позорненько, уважаемые нынешние приезжие жители.
Позорненько.
МЕГА позорненько! :lol:
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