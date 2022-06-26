Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 09:30
Премьер-министр РК Алихан Смаилов сказал, какой должна быть средняя цена на сахар в стране. Глава правительства провёл совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары.
за 15-процентной торговой надбавкой, особенно в магазинах у дома.
Я чет сомневаюсь что магазины больше накручивают. У них щас большая конкуренция и люди пойдут в другом магазине покупать. Может непосредственно завод подымает цены. Перевозчики точно нет, у них наоборот упал ценик на 30 %
Сколько "сахар" не говори, во рту у людей слаще не становится! Абсолютно все правительство, включая этого премьер-министра надо в отставку, как профнепригодных. ОДНИМ единственным продуктом они не в состоянии обеспечить свой народ. Ситуация абсурдная, лживая и лицемерная. Каждую неделю заявляют, что сахар в стране есть... на прилавках свободно - его нет! Заявляют о цене 480-490... в магазинах - по 600-800 и более! Кто слабое и наглое звено в цепочке поставки сахара с заводов до любого магазинчика? Ох, дождутся сахарных бунтов...
Кто то на днях говорил что 70 рублей стоит! Это если даже по 8 тенге. То всё равно дешевле . Мне мой Пенс. Папа сказал что б я два мешка привёз из России . Это святое, он попрасил , значит Превезу. Хотя толком и не знаю сколько он стоит. Я сахар Не покупаю себе. Вобщем батя сказал, значит будет ему сахар)
На складской оптовая цена в субботу была 750тнгкг мешок 50кг,790тнгкг мешок 25 кг Берём по 750+15% получаем сахар в магазине по 863тнг ,мы ничего не превышаем господа чиновники.
Цитата:
В качестве предлагаемых мер Ержан Казанбаев предложил разработать совместный приказ госорганов, позволяющий передавать данные электронных счет-фактур в антимонопольные органы и акиматы для выявления фактов превышения торговой надбавки и принятия предусмотренных законодательством мер.
ну так я и знал,сажать сахарную свеклу и развивать своё производство никто не собирается,сейчас они начнут штрафовать предпринимателей после чего сахар вообще пропадёт с прилавков ,а цена ещё вырастет.
Цитата:
Общий запас сахара по республике составляет 101,4 тысячи тонн при внутреннем потреблении в июне 59 тысяч тонн, то есть обеспеченность рынка – 171,4%.
Во врут ааа и вот такие люди руководят страной,господа министры вам любой школьник скажет ,что если предложение превышает спрос в два раза то людям в супермаркетах не будут выдавать сахар по графику да ещё и по одному кг в руки.У вас ничего нет вы всё про....ли,каждый год выезжали за счёт сахара из России,а в этом году неувязочка вышла,ждите и молитесь на 25 августа,когда Россия снимет запрет на вывоз сахара. Цитата:
"Согласно данным Минсельхоза, запасы сахара составляют более 100 тысяч тонн, а потребление в месяц у нас – 59 тысяч тонн. Этого более чем достаточно. Но при этом в отдельных магазинах у дома сахар продается по 700-800 тенге
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