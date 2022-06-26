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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45928 Профильный Комитет продолжает координацию акиматов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой надбавки не более 15%Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45928 В качестве предлагаемых мер Ержан Казанбаев предложил разработать совместный приказ госорганов, позволяющий передавать данные электронных счет-фактур в антимонопольные органы и акиматы для выявления фактов превышения торговой надбавки и принятия предусмотренных законодательством мер.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45928 Общий запас сахара по республике составляет 101,4 тысячи тонн при внутреннем потреблении в июне 59 тысяч тонн, то есть обеспеченность рынка – 171,4%.Источник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45928 "Согласно данным Минсельхоза, запасы сахара составляют более 100 тысяч тонн, а потребление в месяц у нас – 59 тысяч тонн. Этого более чем достаточно. Но при этом в отдельных магазинах у дома сахар продается по 700-800 тенгеИсточник:





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45928 Средняя цена на сахар должна составлять порядка 480-490 тенге за килограммИсточник:

Цитата:На складской оптовая цена в субботу была 750тнгкг мешок 50кг,790тнгкг мешок 25 кгБерём по 750+15% получаем сахар в магазине по 863тнг ,мы ничего не превышаем господа чиновники.Цитата:ну так я и знал,сажать сахарную свеклу и развивать своё производство никто не собирается,сейчас они начнут штрафовать предпринимателей после чего сахар вообще пропадёт с прилавков ,а цена ещё вырастет.Цитата:Во врут ааа и вот такие люди руководят страной,господа министры вам любой школьник скажет ,что если предложение превышает спрос в два раза то людям в супермаркетах не будут выдавать сахар по графику да ещё и по одному кг в руки.У вас ничего нет вы всё про....ли,каждый год выезжали за счёт сахара из России,а в этом году неувязочка вышла,ждите и молитесь на 25 августа,когда Россия снимет запрет на вывоз сахара.Цитата:Цитата:То есть у нас полно сахара по 480-490 тнг,а глупые люди всё равно идут в магазин удома и берут его 800