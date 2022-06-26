Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 62% влажность
  • С, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44544
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 09:30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Премьер-министр РК Алихан Смаилов сказал, какой должна быть средняя цена на сахар в стране. Глава правительства провёл совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары.


Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11297
Re: Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на...
Отправлено: 26.06.22 - 09:30
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
за 15-процентной торговой надбавкой, особенно в магазинах у дома.

Я чет сомневаюсь что магазины больше накручивают. У них щас большая конкуренция и люди пойдут в другом магазине покупать. Может непосредственно завод подымает цены. Перевозчики точно нет, у них наоборот упал ценик на 30 %
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5363
Re: Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на...
Отправлено: 26.06.22 - 11:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а сахар должна составлять порядка 480-490 тенге за килограмм. С этим надо разбираться
Однако,Долго идут разборки или все таки признаться и не обманывать народ
Профайл Посетить вебсайт
yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8606
Re: Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на...
Отправлено: 26.06.22 - 12:22
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Премьер-министр РК сказал

Сколько "сахар" не говори, во рту у людей слаще не становится!
Абсолютно все правительство, включая этого премьер-министра надо в отставку, как профнепригодных. ОДНИМ единственным продуктом они не в состоянии обеспечить свой народ.
Ситуация абсурдная, лживая и лицемерная. Каждую неделю заявляют, что сахар в стране есть... на прилавках свободно - его нет! Заявляют о цене 480-490... в магазинах - по 600-800 и более!
Кто слабое и наглое звено в цепочке поставки сахара с заводов до любого магазинчика?
Ох, дождутся сахарных бунтов...
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25072
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 13:33
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Заявляют о цене 480-490... в магазинах - по 600-800 и более!

А нам, Шольц, не говорит,
сколько должен стоить - сахар... :lol: :-o
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25072
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 13:34
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера, стоил - 87 центов... :lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11297
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 13:44
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Кто то на днях говорил что 70 рублей стоит! Это если даже по 8 тенге. То всё равно дешевле . Мне мой Пенс. Папа сказал что б я два мешка привёз из России . Это святое, он попрасил , значит Превезу. Хотя толком и не знаю сколько он стоит. Я сахар Не покупаю себе. Вобщем батя сказал, значит будет ему сахар)
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25072
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 13:48
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
, значит будет ему сахар)

Да, живя ещё в Казахстане, тоже
отцу с мамой, всё - доставал... ;-) :lol:
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8733
Re: Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на...
Отправлено: 26.06.22 - 14:50
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Профильный Комитет продолжает координацию акиматов по соблюдению розничными объектами торговли допустимой надбавки не более 15%

Источник:

На складской оптовая цена в субботу была 750тнгкг мешок 50кг,790тнгкг мешок 25 кг
Берём по 750+15% получаем сахар в магазине по 863тнг ,мы ничего не превышаем господа чиновники.


Цитата:
В качестве предлагаемых мер Ержан Казанбаев предложил разработать совместный приказ госорганов, позволяющий передавать данные электронных счет-фактур в антимонопольные органы и акиматы для выявления фактов превышения торговой надбавки и принятия предусмотренных законодательством мер.

Источник:

ну так я и знал,сажать сахарную свеклу и развивать своё производство никто не собирается,сейчас они начнут штрафовать предпринимателей после чего сахар вообще пропадёт с прилавков ,а цена ещё вырастет.

Цитата:
Общий запас сахара по республике составляет 101,4 тысячи тонн при внутреннем потреблении в июне 59 тысяч тонн, то есть обеспеченность рынка – 171,4%.

Источник:

Во врут ааа и вот такие люди руководят страной,господа министры вам любой школьник скажет ,что если предложение превышает спрос в два раза то людям в супермаркетах не будут выдавать сахар по графику да ещё и по одному кг в руки.У вас ничего нет вы всё про....ли,каждый год выезжали за счёт сахара из России,а в этом году неувязочка вышла,ждите и молитесь на 25 августа,когда Россия снимет запрет на вывоз сахара.
Цитата:
"Согласно данным Минсельхоза, запасы сахара составляют более 100 тысяч тонн, а потребление в месяц у нас – 59 тысяч тонн. Этого более чем достаточно. Но при этом в отдельных магазинах у дома сахар продается по 700-800 тенге

Источник:


Цитата:
Средняя цена на сахар должна составлять порядка 480-490 тенге за килограмм

Источник:

То есть у нас полно сахара по 480-490 тнг,а глупые люди всё равно идут в магазин удома и берут его 800 :lol:
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11297
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 15:03
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Не понятно. Почему люди идут покупать у тебя у магазине по 800. Когда министр сказал по 500
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3184
Re: Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на...
Отправлено: 26.06.22 - 15:39
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Шольц, не говорит


Наверное, у вас, сахара хватает, нет дефицита, в отличие от газа.

Цитата:
Добринцофф:
Берём по 750+15% получаем сахар в магазине по 863тнг


Как далеки они от народа.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
881
Re: Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на...
Отправлено: 26.06.22 - 22:25
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Челябинска друг звонил, сказал сахар 70-75 руб за кг, мешками 60-65
Профайл
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25072
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 22:48
#12
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
у вас, сахара хватает, нет дефицита, в отличие от газа.

А кто вам, сказал, что у нас дифицит на - газ?... :lol: ;-)
Профайл
Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
947
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 23:36
#13
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Мишаня
* Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
947
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 23:37
#14
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 42, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 41
Зарегистрированные пользователи: Мишаня

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS