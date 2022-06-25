Прогноз на 5 дней
ясно+14°C
  • 755 мм рт.ст.
  • 62% влажность
  • С, 5 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность населения: мнение социолога
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44544
Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность населения: мнение социолога
Отправлено: 25.06.22 - 16:03
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На фоне падающих доходов люди идут в банк, ломбард или за микрокредитом под высочайший процент, и всё туже затягивается петля у тех, кто пытается обслуживать три-четыре кредита. Пока никто не может точно предсказать, чем закредитованность обернётся для экономики и что ждёт тех, кто оказался в долговых ямах. Своим мнением относительно истинного масштаба проблемы поделилась социолог.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11297
Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...
Отправлено: 25.06.22 - 16:03
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну как вариант можно к Марику зайти. А то он чет красиво живёт) пускай кормит форумчан
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8733
Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...
Отправлено: 25.06.22 - 19:33
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На днях я тоже взял бытовую технику в кредит.
Купил варочную поверхность,духовку и холодильник.
В принципе приехал с деньгами,но девушка продавец сказала,что им по барабану или я сейчас сразу кучу денег отдам ,или они раскидают эту же сумму на год,то есть за наличку никаких скидок не будет,а раз так то тогда какой смысл отдавать всю сумму сразу.
Кстати ,оказывается прогресс в плане залезть в долг ушёл далеко вперёд,теперь не надо беседовать с девушкой представителем банка,никаких бумажек,всё через QR ,дело двух минут и ты счастливый обладатель новой техники.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11297
Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность населения: мнение социолога
Отправлено: 25.06.22 - 20:02
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот именно. Заходишь в бутик и пальцем показываешь вот это хочу. И уже вчером "это" Дома стоит. Хошь щас плати хошь послезавтра. В Канаде такое не прокатит? Да макс.

[Исправлено: Vit, 25.06.2022 - 19:03]
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17102
Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность населения: мнение социолога
Отправлено: 25.06.22 - 20:54
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Хошь щас плати хошь послезавтра. В Канаде такое не прокатит? Да макс.

Прокатит. В мебельном и на бытовой технике для этого даже свою кредитную карту могут дать. Но вроде за нал скидка хорошая, поэтому когда есть бабосики - проще заплатить и забыть.

[Исправлено: maxsaf, 25.06.2022 - 20:55]
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1247
Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...
Отправлено: 25.06.22 - 21:13
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
В Канаде такое не прокатит?

В Канаде наверное будут проверять на принадлежность Путину и Хуавею сих покупок, а только апосля продадут. А то не дай бог, на этой варочной поверхности будут готовить русские блюда
Профайл
N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
494
Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...
Отправлено: 25.06.22 - 23:19
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
или они раскидают эту же сумму на год

если эту же сумму, то это рассрочка. Цитата:
Добринцофф:
оказывается прогресс в плане залезть в долг ушёл далеко вперё

и это не залезть в долг.
С учётом того, что сегодня за 1000тнг можно купить примерно
2 кг сахара, а через год возможно только 1кг, то такой способ покупки выгоднее
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5363
Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...
Отправлено: 26.06.22 - 11:45
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пусть будет так, как есть, хотя надо иногда спускать на землю жадных до денег ростовщиков. Кажется был приказ от главного финансиста, не выходить за рамки. Эти отвечают- мы не финансовая организация, мы услугодатели, один процент в день, 360 годовых. Хотя есть подозрение все перечисленные есть один и тот же, не может же он сам себя высечь
Профайл Посетить вебсайт
T
§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
153
Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...
Отправлено: 26.06.22 - 21:03
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"С учётом того, что сегодня за 1000тнг можно купить примерно2 кг сахара" вы за город выедете, и увидите как ваши 2 кг сахара превратятся в 1 кг :-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 43, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 42
Зарегистрированные пользователи: Мишаня

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS