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Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность населения: мнение социолога
Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность населения: мнение социолога
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44544
Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность населения: мнение социолога
Отправлено: 25.06.22 - 16:03
На фоне падающих доходов люди идут в банк, ломбард или за микрокредитом под высочайший процент, и всё туже затягивается петля у тех, кто пытается обслуживать три-четыре кредита. Пока никто не может точно предсказать, чем закредитованность обернётся для экономики и что ждёт тех, кто оказался в долговых ямах. Своим мнением относительно истинного масштаба проблемы поделилась социолог.
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Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...
Отправлено: 25.06.22 - 16:03
Ну как вариант можно к Марику зайти. А то он чет красиво живёт) пускай кормит форумчан
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8733
Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...
Отправлено: 25.06.22 - 19:33
На днях я тоже взял бытовую технику в кредит.
Купил варочную поверхность,духовку и холодильник.
В принципе приехал с деньгами,но девушка продавец сказала,что им по барабану или я сейчас сразу кучу денег отдам ,или они раскидают эту же сумму на год,то есть за наличку никаких скидок не будет,а раз так то тогда какой смысл отдавать всю сумму сразу.
Кстати ,оказывается прогресс в плане залезть в долг ушёл далеко вперёд,теперь не надо беседовать с девушкой представителем банка,никаких бумажек,всё через QR ,дело двух минут и ты счастливый обладатель новой техники.
Купил варочную поверхность,духовку и холодильник.
В принципе приехал с деньгами,но девушка продавец сказала,что им по барабану или я сейчас сразу кучу денег отдам ,или они раскидают эту же сумму на год,то есть за наличку никаких скидок не будет,а раз так то тогда какой смысл отдавать всю сумму сразу.
Кстати ,оказывается прогресс в плане залезть в долг ушёл далеко вперёд,теперь не надо беседовать с девушкой представителем банка,никаких бумажек,всё через QR ,дело двух минут и ты счастливый обладатель новой техники.
Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность населения: мнение социолога
Отправлено: 25.06.22 - 20:02
Цитата:
[Исправлено: Vit, 25.06.2022 - 19:03]
Добринцофф:Вот именно. Заходишь в бутик и пальцем показываешь вот это хочу. И уже вчером "это" Дома стоит. Хошь щас плати хошь послезавтра. В Канаде такое не прокатит? Да макс.
[Исправлено: Vit, 25.06.2022 - 19:03]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 17102
Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность населения: мнение социолога
Отправлено: 25.06.22 - 20:54
Цитата:
Прокатит. В мебельном и на бытовой технике для этого даже свою кредитную карту могут дать. Но вроде за нал скидка хорошая, поэтому когда есть бабосики - проще заплатить и забыть.
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2022 - 20:55]
Vit:
Хошь щас плати хошь послезавтра. В Канаде такое не прокатит? Да макс.
Хошь щас плати хошь послезавтра. В Канаде такое не прокатит? Да макс.
Прокатит. В мебельном и на бытовой технике для этого даже свою кредитную карту могут дать. Но вроде за нал скидка хорошая, поэтому когда есть бабосики - проще заплатить и забыть.
[Исправлено: maxsaf, 25.06.2022 - 20:55]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1247
Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...
Отправлено: 25.06.22 - 21:13
Цитата:
В Канаде наверное будут проверять на принадлежность Путину и Хуавею сих покупок, а только апосля продадут. А то не дай бог, на этой варочной поверхности будут готовить русские блюда
Vit:
В Канаде такое не прокатит?
В Канаде такое не прокатит?
В Канаде наверное будут проверять на принадлежность Путину и Хуавею сих покупок, а только апосля продадут. А то не дай бог, на этой варочной поверхности будут готовить русские блюда
N
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.10.20
- Сообщений:
- 494
Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...
Отправлено: 25.06.22 - 23:19
Цитата:
если эту же сумму, то это рассрочка. Цитата:
и это не залезть в долг.
С учётом того, что сегодня за 1000тнг можно купить примерно
2 кг сахара, а через год возможно только 1кг, то такой способ покупки выгоднее
Добринцофф:
или они раскидают эту же сумму на год
или они раскидают эту же сумму на год
если эту же сумму, то это рассрочка. Цитата:
Добринцофф:
оказывается прогресс в плане залезть в долг ушёл далеко вперё
оказывается прогресс в плане залезть в долг ушёл далеко вперё
и это не залезть в долг.
С учётом того, что сегодня за 1000тнг можно купить примерно
2 кг сахара, а через год возможно только 1кг, то такой способ покупки выгоднее
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5363
Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...
Отправлено: 26.06.22 - 11:45
Пусть будет так, как есть, хотя надо иногда спускать на землю жадных до денег ростовщиков. Кажется был приказ от главного финансиста, не выходить за рамки. Эти отвечают- мы не финансовая организация, мы услугодатели, один процент в день, 360 годовых. Хотя есть подозрение все перечисленные есть один и тот же, не может же он сам себя высечь
T
(Пользователи)
- Регистрация:
- 09.08.18
- Сообщений:
- 153
Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...
Отправлено: 26.06.22 - 21:03
"С учётом того, что сегодня за 1000тнг можно купить примерно2 кг сахара" вы за город выедете, и увидите как ваши 2 кг сахара превратятся в 1 кг
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