Отправлено: - 21:49

maxsaf:

Да без разницы кто поднял. Важно какой процент этот газ составляет в конечном продукте.

Эл-починно: Я лично только США если что, да и то только политической. А так пусть живут. Люди то не причём.

[Исправлено: Эл-починно, 24.06.2022 - 22:18]

Цитата:Не так не пойдёт. давайте сначала разберёмся, была ли цена искусственно взвинчена?А то так по второму кругу пойдём, в 104 комете, я уже кратко описал.ПС - именно поэтому я и написал - Цитата: