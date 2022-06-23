Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44544
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 23.06.22 - 16:21
Финансовый аналитик Андрей Чеботарев отметил, что у любой ситуации, как у "палки", есть два конца - хороший и плохой. Курс рубля бьет по инфляции в Казахстане, но для России казахстанские товары стали более привлекательными.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 242
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 21:49
Цитата:
Не так не пойдёт. давайте сначала разберёмся, была ли цена искусственно взвинчена? А то так по второму кругу пойдём, в 104 комете, я уже кратко описал.
ПС - именно поэтому я и написал - Цитата:
[Исправлено: Эл-починно, 24.06.2022 - 22:18]
maxsaf:
Да без разницы кто поднял. Важно какой процент этот газ составляет в конечном продукте.
Да без разницы кто поднял. Важно какой процент этот газ составляет в конечном продукте.
Не так не пойдёт. давайте сначала разберёмся, была ли цена искусственно взвинчена? А то так по второму кругу пойдём, в 104 комете, я уже кратко описал.
ПС - именно поэтому я и написал - Цитата:
Эл-починно: Я лично только США если что, да и то только политической. А так пусть живут. Люди то не причём.
[Исправлено: Эл-починно, 24.06.2022 - 22:18]
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 838
Re: Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге,...
Отправлено: 24.06.22 - 22:18
Не ломайте копья! Курс тенге рубль правильное решение! Защита своего рынка от экспансии российского товара.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 24.06.22 - 22:59
Цитата:
На что конкретно?
Эл-починно:
Не так не пойдёт. давайте сначала разберёмся, была ли цена искусственно взвинчена?
Не так не пойдёт. давайте сначала разберёмся, была ли цена искусственно взвинчена?
На что конкретно?
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 25.06.22 - 10:25
Цитата:
Ты не доказал что они врут, потому что нет других источников.
А вообще мне иногда кажется что и ты, и серый волк живут в каком-то своем мире - вам не нужны никакие доказательства - все что вы "знаете" - священно и подвергаться каким-либо сомнениям не может. При этом никаких ссылок и доказательств не приводится.
Я ещё раз повторю - читаю, в том числе, и украинские каналы, чтобы иметь объективную оценку. И примерно картина схожа, но обе стороны умалчивают о своих неудачах.
[Исправлено: Victor Yang, 25.06.2022 - 10:31]
abaika95:
Ты не прав просто потомучто твои источники врут я это тебе доказал
Ты не прав просто потомучто твои источники врут я это тебе доказал
Ты не доказал что они врут, потому что нет других источников.
А вообще мне иногда кажется что и ты, и серый волк живут в каком-то своем мире - вам не нужны никакие доказательства - все что вы "знаете" - священно и подвергаться каким-либо сомнениям не может. При этом никаких ссылок и доказательств не приводится.
Я ещё раз повторю - читаю, в том числе, и украинские каналы, чтобы иметь объективную оценку. И примерно картина схожа, но обе стороны умалчивают о своих неудачах.
[Исправлено: Victor Yang, 25.06.2022 - 10:31]
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 25.06.22 - 10:34
Цитата:
Именно. И враньем это не назовешь.
Victor Yang:
И примерно картина схожа, но обе стороны умалчивают о своих неудачах.
И примерно картина схожа, но обе стороны умалчивают о своих неудачах.
Именно. И враньем это не назовешь.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1356
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 25.06.22 - 12:36
Не все понимают в экономику.
Если в Костанае урезать поставки абсолютно всех продуктов питания на 30%, то на сколько поднимутся цены? В 2 раза? В 4? Или больше?
И когда выяснилось, что на весь напечатанный объём долларов и евро не хватает ресурсов, тут ресурсы, особенно жизненно важные, и начали дорожать по закону дефицита.
Если в Костанае урезать поставки абсолютно всех продуктов питания на 30%, то на сколько поднимутся цены? В 2 раза? В 4? Или больше?
И когда выяснилось, что на весь напечатанный объём долларов и евро не хватает ресурсов, тут ресурсы, особенно жизненно важные, и начали дорожать по закону дефицита.
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 26.06.22 - 16:13
Цитата:
Намного. И тут не только математика - тут будет психологический фактор - будут брать столько сколько будет возможно - кто себе на будущее, кто на перепродажу.
serg kost:
Если в Костанае урезать поставки абсолютно всех продуктов питания на 30%, то на сколько поднимутся цены? В 2 раза? В 4? Или больше?
Если в Костанае урезать поставки абсолютно всех продуктов питания на 30%, то на сколько поднимутся цены? В 2 раза? В 4? Или больше?
Намного. И тут не только математика - тут будет психологический фактор - будут брать столько сколько будет возможно - кто себе на будущее, кто на перепродажу.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1356
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 26.06.22 - 19:42
Хорошо. Перейдём к экспортным товарам России.
В мировом экспорте нефти вроде не сильно большая доля.
Но в экспорте тяжёлой нефти, только из которой и можно получить определённые пластмассы, дизтопливо для автомобилей и мазут для судов или ТЭЦ, квртина кардинально меняется.
У кого ещё есть тяжёлая нефть? У Ирана и Венесуэлы. Которые тоже под санкциями и дружат с Россией.
Арабская, и тем более сланцевая, в основном годятся только на бензин.
Или продовольственная пшеница.
Россия и Украина вместе занимали 30% мирового экспорта по этой позиции.
А по газу ЕС заккупала у России почти половину импорта. Заместить его просто невозможно.
И так по многим позициям. Рубль в мире стал дефицитным ресурсом, наряду с продовольствием и другими ресурсами. А любой дефицит гонит цены вверх в геометрической арогрессии.
В мировом экспорте нефти вроде не сильно большая доля.
Но в экспорте тяжёлой нефти, только из которой и можно получить определённые пластмассы, дизтопливо для автомобилей и мазут для судов или ТЭЦ, квртина кардинально меняется.
У кого ещё есть тяжёлая нефть? У Ирана и Венесуэлы. Которые тоже под санкциями и дружат с Россией.
Арабская, и тем более сланцевая, в основном годятся только на бензин.
Или продовольственная пшеница.
Россия и Украина вместе занимали 30% мирового экспорта по этой позиции.
А по газу ЕС заккупала у России почти половину импорта. Заместить его просто невозможно.
И так по многим позициям. Рубль в мире стал дефицитным ресурсом, наряду с продовольствием и другими ресурсами. А любой дефицит гонит цены вверх в геометрической арогрессии.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2227
Как подорожают российские товары из-за рубля по 8 тенге, рассказали экономисты
Отправлено: 26.06.22 - 20:58
Цитата:
— Да что ж такое?! Ведь были же люди как люди и вдруг все сразу стали ... экономисты!
(с) Брат2.
abaika95:
Раз поднялась продукция на мак автоматически поставщики мяса и овощей в мак подняли свои цены
Раз поднялась продукция на мак автоматически поставщики мяса и овощей в мак подняли свои цены
— Да что ж такое?! Ведь были же люди как люди и вдруг все сразу стали ... экономисты!
(с) Брат2.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать