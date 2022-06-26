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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 504 из 504«1...502503504
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 14:45
#7546
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Цитата:
drakon:
Хотел сегодня на Эльбу - съездить

Посмотрели бы фото..
Тем более там какие то встречи были в 45м, наверно памятник стоит..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 17:06
#7547
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25071
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 17:08
#7548
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Это Эльба. Уровень воды,
упал на 2 метра... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 17:22
#7549
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25071
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 17:24
#7550
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Где вода - была,
бараны - пасутся... :lol: :-P
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 17:25
#7551
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Цитата:
drakon:
Это Эльба

А встреча с амереканцами тут была?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 17:33
#7552
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25071
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 17:38
#7553
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Цитата:
111:
А встреча с амереканцами тут была?

Да, была, но памятник, находится,
в г.Тorgau.438 км. южнее... :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25071
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 17:39
#7554
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На фото, парусник, на приколе...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 17:41
#7555
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Цитата:
drakon:
Да, была, но памятник, находится, в г.Тorgau.438 км. южнее

Далековато.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 17:59
#7556
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25071
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 18:01
#7557
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С лева, это деревня нашего колхоза.
На правой стороне Эльбы - Гамбург... :lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
15021
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 18:35
#7558
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25071
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 26.06.22 - 18:40
#7559
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Вот лодку - привезли. Плавать будут... :lol: ;-)
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