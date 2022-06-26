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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 218 из 218«1...216217218
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 01:56
#3256
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Еще что то, похожее, нечто общее с фашисткой Германией..
Заголовок..

«Гитлер – великий стратег»: В шоу Соловьева назвали главной ошибкой фюрера позднюю мобилизацию25.06.2022 17:07
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5596
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 03:01
#3257
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Цитата:
111:
В шоу Соловьева

____Твой новый кумир
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 03:20
#3258
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Хм..
Еще что то..

«Вот Адольф Алоизович Гитлер – великий стратег, перешел к мобилизации в 42-м году. И было поздно», – заявил Михаил Леонтьев.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11289
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 09:38
#3259
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Цитата:
111: Российские нацисты отдыхают
Марик я не верю что ты так считаешь. Я тебя знаю как адекватного парня который может трезво оценивать ситуацию вокруг себя . Ты прекрасно знаешь где реально сидят нацики.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 12:05
#3260
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Цитата:
Vit:
не верю что ты так считаешь.

Это не я так считаю.
По всюду у них свастики и даже на газоне свастика гитлеровская.
Да тот же коловрат не видишь?
А молот на голве?
Нацисткий батальон Русич.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:18
#3261
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Тучки какие то зимние..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:24
#3262
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Еще что интересно..
Соседи Мумбы Юмбы..

"Армия Буркина-Фасо дала жителями северных и юго-восточных регионов две недели на эвакуацию перед началом военной операции против повстанцев. Об этом сообщает SABSNews. «Местным жителям будет предоставлена ​​отсрочка на 14 дней для присоединения к более безопасным зонам», — заявил представитель армии Ив Дидье Бамуни."

Помнится Путин не дал этой возможности перед штурмом ни одному мирному жителю Украины, напав в раннее утро..
Как и Гитлер когда то, напав на СССР так же утром..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11289
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:34
#3263
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:49
#3264
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:51
#3265
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Свастика на 66м, чтоб свои нацисты не перепутали..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:53
#3266
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Нацисткая символика у россиян..





Даже на голове за нагнувшиммя нацистом, тор или молот..
Нацисткий..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:55
#3267
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Нацисткая поговорка..



Как там она у Гитлера переводилась?
Кстати эти учителя сделали еще и что Труд освобождает, акцию..

А как мы знаем это где то применяли в концлагерях и где то это висит до сих пор..

[Исправлено: 111, 26.06.2022 - 15:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:58
#3268
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Так что воюют против украинского народа нацисткие войска..
Которые конечно прячутся за спинами обычных пацанят, потому те и гибнут пачками там..
Самые основные силы Путина это батальоны Русич и остальные , штук 18 из 50ти по моему нацистких войск..
А пацанята с Бурятии или Дагестана, так, расходный материал..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14985
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 16:01
#3269
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Кстати..

«Один народ, один рейх, один фюрер» (нем. «Ein Volk, ein Reich, ein Führer», иногда переводится как «Один народ, одна империя, один вождь») — лозунг, девиз[1] нацистской Германии, отражающий поставленную нацистами задачу сплочения немцев в единую «народную общность»[
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11289
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 16:46
#3270
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Тулепов. Ты за нас или против.
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