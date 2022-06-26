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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 01:56
Еще что то, похожее, нечто общее с фашисткой Германией..
Заголовок..
«Гитлер – великий стратег»: В шоу Соловьева назвали главной ошибкой фюрера позднюю мобилизацию25.06.2022 17:07
Заголовок..
«Гитлер – великий стратег»: В шоу Соловьева назвали главной ошибкой фюрера позднюю мобилизацию25.06.2022 17:07
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 5596
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 03:01
Цитата:
____Твой новый кумир
111:
В шоу Соловьева
В шоу Соловьева
____Твой новый кумир
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 03:20
Хм..
Еще что то..
«Вот Адольф Алоизович Гитлер – великий стратег, перешел к мобилизации в 42-м году. И было поздно», – заявил Михаил Леонтьев.
Еще что то..
«Вот Адольф Алоизович Гитлер – великий стратег, перешел к мобилизации в 42-м году. И было поздно», – заявил Михаил Леонтьев.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 09:38
Цитата:
111: Российские нацисты отдыхаютМарик я не верю что ты так считаешь. Я тебя знаю как адекватного парня который может трезво оценивать ситуацию вокруг себя . Ты прекрасно знаешь где реально сидят нацики.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 12:05
Цитата:
Это не я так считаю.
По всюду у них свастики и даже на газоне свастика гитлеровская.
Да тот же коловрат не видишь?
А молот на голве?
Нацисткий батальон Русич.
Vit:
не верю что ты так считаешь.
не верю что ты так считаешь.
Это не я так считаю.
По всюду у них свастики и даже на газоне свастика гитлеровская.
Да тот же коловрат не видишь?
А молот на голве?
Нацисткий батальон Русич.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:18
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:24
Еще что интересно..
Соседи Мумбы Юмбы..
"Армия Буркина-Фасо дала жителями северных и юго-восточных регионов две недели на эвакуацию перед началом военной операции против повстанцев. Об этом сообщает SABSNews. «Местным жителям будет предоставлена отсрочка на 14 дней для присоединения к более безопасным зонам», — заявил представитель армии Ив Дидье Бамуни."
Помнится Путин не дал этой возможности перед штурмом ни одному мирному жителю Украины, напав в раннее утро..
Как и Гитлер когда то, напав на СССР так же утром..
Соседи Мумбы Юмбы..
"Армия Буркина-Фасо дала жителями северных и юго-восточных регионов две недели на эвакуацию перед началом военной операции против повстанцев. Об этом сообщает SABSNews. «Местным жителям будет предоставлена отсрочка на 14 дней для присоединения к более безопасным зонам», — заявил представитель армии Ив Дидье Бамуни."
Помнится Путин не дал этой возможности перед штурмом ни одному мирному жителю Украины, напав в раннее утро..
Как и Гитлер когда то, напав на СССР так же утром..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:34
Комментарий удален модератором.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:49
Комментарий удален модератором.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:51
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:53
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:55
Нацисткая поговорка..
Как там она у Гитлера переводилась?
Кстати эти учителя сделали еще и что Труд освобождает, акцию..
А как мы знаем это где то применяли в концлагерях и где то это висит до сих пор..
[Исправлено: 111, 26.06.2022 - 15:56]
Как там она у Гитлера переводилась?
Кстати эти учителя сделали еще и что Труд освобождает, акцию..
А как мы знаем это где то применяли в концлагерях и где то это висит до сих пор..
[Исправлено: 111, 26.06.2022 - 15:56]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 15:58
Так что воюют против украинского народа нацисткие войска..
Которые конечно прячутся за спинами обычных пацанят, потому те и гибнут пачками там..
Самые основные силы Путина это батальоны Русич и остальные , штук 18 из 50ти по моему нацистких войск..
А пацанята с Бурятии или Дагестана, так, расходный материал..
Которые конечно прячутся за спинами обычных пацанят, потому те и гибнут пачками там..
Самые основные силы Путина это батальоны Русич и остальные , штук 18 из 50ти по моему нацистких войск..
А пацанята с Бурятии или Дагестана, так, расходный материал..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 16:01
Кстати..
«Один народ, один рейх, один фюрер» (нем. «Ein Volk, ein Reich, ein Führer», иногда переводится как «Один народ, одна империя, один вождь») — лозунг, девиз[1] нацистской Германии, отражающий поставленную нацистами задачу сплочения немцев в единую «народную общность»[
«Один народ, один рейх, один фюрер» (нем. «Ein Volk, ein Reich, ein Führer», иногда переводится как «Один народ, одна империя, один вождь») — лозунг, девиз[1] нацистской Германии, отражающий поставленную нацистами задачу сплочения немцев в единую «народную общность»[
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 26.06.22 - 16:46
Тулепов. Ты за нас или против.
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