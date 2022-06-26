Всякая всячина обо всем и обо всех.

Отправлено: - 15:24

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Соседи Мумбы Юмбы..



"Армия Буркина-Фасо дала жителями северных и юго-восточных регионов две недели на эвакуацию перед началом военной операции против повстанцев. Об этом сообщает SABSNews. «Местным жителям будет предоставлена ​​отсрочка на 14 дней для присоединения к более безопасным зонам», — заявил представитель армии Ив Дидье Бамуни."



Помнится Путин не дал этой возможности перед штурмом ни одному мирному жителю Украины, напав в раннее утро..

Как и Гитлер когда то, напав на СССР так же утром..