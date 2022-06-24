Отправлено: - 18:40

пока городские клумбы пустуют

[Исправлено: yudjin, 24.06.2022 - 18:45]

Цитата:Худо бедно процесс пошел... такими темпами до китайской пасхи Костанай зацветет. Да же, акимы Жандубаев и Мухамбетов? Первый обещал неделю назад, что до 30 июня всё высадят... обязательно посмотрю. А пока на сегодня 24 июня прошелся через центр.Себя любимых, городской и областной акиматы не обделили, в первую очередь украсили цветами клумбыА вот Герои гражданской и великой отечественной войн ждут своей очереди:Аллея в центральном сквере, высажено много и густо, но посадочный материал петунии и цинерарии больно мелковат для высадки в конце июняКлумбы в центральном сквере в процессе... даже половины еще на засаженоНе говоря уже о сити-центре, кольцах, привокзальной площади, заборах ...Успеют ли подрядчики в обещанный срок? очень сомневаюсь... будут слезы и извинения... как в том анекдоте:Приходит мужик (М) на ипподром в первый раз, не знает на кого поставить. Подходит к нему такая старая, храмая кляча и говорит:-Поштавь на меня, я первой приду.-(M): Да, ты что, ты ж дохлая совсем, вон зубов совсем нету.-А я говорю штавь на меня, шказала первой приду, я удача твоя!Мужик подумал, а хрен его знает, может и впрямь повезёт. И поставил все деньги на неё.Та, естественно, приходит последней. Мужик давай орать на неё, ты, да, я, пэ рэ сэ тэ...Кобылка так виновато:-Ну не шмогла я, не шмогла, понимаешь!