Отправлено: - 13:44

drakon:

Цитата:Кто то на днях говорил что 70 рублей стоит! Это если даже по 8 тенге. То всё равно дешевле . Мне мой Пенс. Папа сказал что б я два мешка привёз из России . Это святое, он попрасил , значит Превезу. Хотя толком и не знаю сколько он стоит. Я сахар Не покупаю себе. Вобщем батя сказал, значит будет ему сахар)