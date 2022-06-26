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≡ Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44544
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 09:30
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов сказал, какой должна быть средняя цена на сахар в стране. Глава правительства провёл совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11281
Re: Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на...
Отправлено: 26.06.22 - 09:30
#1
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Цитата:
за 15-процентной торговой надбавкой, особенно в магазинах у дома.

Я чет сомневаюсь что магазины больше накручивают. У них щас большая конкуренция и люди пойдут в другом магазине покупать. Может непосредственно завод подымает цены. Перевозчики точно нет, у них наоборот упал ценик на 30 %
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5363
Re: Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на...
Отправлено: 26.06.22 - 11:33
#2
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а сахар должна составлять порядка 480-490 тенге за килограмм. С этим надо разбираться
Однако,Долго идут разборки или все таки признаться и не обманывать народ
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8605
Re: Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на...
Отправлено: 26.06.22 - 12:22
#3
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Цитата:
Премьер-министр РК сказал

Сколько "сахар" не говори, во рту у людей слаще не становится!
Абсолютно все правительство, включая этого премьер-министра надо в отставку, как профнепригодных. ОДНИМ единственным продуктом они не в состоянии обеспечить свой народ.
Ситуация абсурдная, лживая и лицемерная. Каждую неделю заявляют, что сахар в стране есть... на прилавках свободно - его нет! Заявляют о цене 480-490... в магазинах - по 600-800 и более!
Кто слабое и наглое звено в цепочке поставки сахара с заводов до любого магазинчика?
Ох, дождутся сахарных бунтов...
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25062
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 13:33
#4
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Цитата:
yudjin:
Заявляют о цене 480-490... в магазинах - по 600-800 и более!

А нам, Шольц, не говорит,
сколько должен стоить - сахар... :lol: :-o
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25062
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 13:34
#5
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Вчера, стоил - 87 центов... :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11281
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 13:44
#6
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Цитата:
drakon:
Кто то на днях говорил что 70 рублей стоит! Это если даже по 8 тенге. То всё равно дешевле . Мне мой Пенс. Папа сказал что б я два мешка привёз из России . Это святое, он попрасил , значит Превезу. Хотя толком и не знаю сколько он стоит. Я сахар Не покупаю себе. Вобщем батя сказал, значит будет ему сахар)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25062
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 13:48
#7
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Цитата:
Vit:
, значит будет ему сахар)

Да, живя ещё в Казахстане, тоже
отцу с мамой, всё - доставал... ;-) :lol:
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