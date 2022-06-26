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≡ В полиции прокомментировали инцидент с обгоревшим бездомным в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44544
В полиции прокомментировали инцидент с обгоревшим бездомным в Костанае
Отправлено: 26.06.22 - 12:37
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Крики страдающего от боли бездомного уже неделю доносятся из заброшенного дома в Костанае. По словам очевидца, полицейские тоже разводят руками, рекомендуя обращаться к волонтерам. Такая картина повторяется уже неделю.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25062
Re: В полиции прокомментировали инцидент с обгоревшим бездомным...
Отправлено: 26.06.22 - 12:37
#1
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Волонтёры, будут - устанавливать,
кто совершил, покушение на
Убийство?... :-o
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