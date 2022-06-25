Отправлено: - 23:19

Добринцофф:

или они раскидают эту же сумму на год

Добринцофф:

оказывается прогресс в плане залезть в долг ушёл далеко вперё

Цитата:если эту же сумму, то это рассрочка. Цитата:и это не залезть в долг.С учётом того, что сегодня за 1000тнг можно купить2 кг сахара, а через год возможно только 1кг, то такой способ покупки выгоднее