Почему заблокировали социальные карты и правда ли, что «Казпочта» прекращает сотрудничество с «Alem Pay» в Костанае?
Отправлено: 24.06.22 - 21:21
- Утром дочка ехала на автобусе и оплата по карте не прошла, водитель сказал, что карта заблокирована, хотя деньги на ней были. Сотрудница «Казпочты» нам сказала, что с ТОО «Alem Pay» они уже работать не будут, и надо эти карты закрывать, - рассказал yudjin. Читать новость
Что они не делают не идут дела Видно в ПОНЕДЕЛЬНИК их мама родила Крокодил не ловится не растет кокос Плачут богу молятся не жалея слез Вроде не бездельники и могли бы жить Им бы ПОНЕДЕЛЬНИКИ взять и отменить
Однако избирательная блокировка от Казпочты. Нас ещё месяц назад кинули, заблокировали без объяснения карту. При обращении на главпочту, сказали, что проезд по ней больше нельзя оплачивать, нужно закрыть и пройти в здание неподалёку, открыть новую карту "алем". Чтобы закрыть старую карту, нужно пару дней в очереди просидеть. Естественно старую карту в игрушки детям бросили и открыли новую по указанному адресу. А теперь оказывается, что во всем виноваты сотрудники почты!?
Ровно неделю назад. Я был в Астане. На Шанхае. Встал на остановке и спросил у местных аборегегов как доехать на жд вокзал?. Мне сказали на 7 к-е. Я дождался. Захожу в переднию дверь. Я спросил сколько? Он ответил мне на казахском причём видя меня с большой сумкой и я спрасил на вокзал доеду?. Он ответил на казахском. Я понял. Что не че не понял. Положил 100 тенге. ) он опять прбормачал. Вобщем казахский надо учить)
С Казпочтой изначально развод был как обычно.Неужели никто этого не видел? Пенсионерам и детям (!!)пообещали скидку 10 тенге на проезд и они восприняли это как заботу и стояли в очередях за картами. Здесь сразу имеется признаки договорных и коррупционных связей между Казпочтой и «Alem Pay».Менеджеры Казпочты надули щёки -нарастили клиентскую базу за счёт мифических 10 тенге скидки (благодетели за ежегодное обслуживание карт) ну и конечно никто из Вас не наблюдал очень(!)стариков на отделениях Почты ,которые пришли и спрашивают с этими картами: "а какой баланс,а сколько осталось?" ) По ходу самое низкое и отвратительное в нашем обществе уже есть -это желание нажиться на самых незащищённых (и бессловесных) слоях населения. Я сам пенсионер,расплачиваюсь обычной картой(кормить Казпочту не собираюсь) -понимаю ,нас как обычно кинуло государство и городские власти и с льготами,которые могут не заморачиваться, можно сослаться на «Alem Pay» . Скажу сам- система очень удобна ,не надо мелочь искать и НАКОНЕЦ ТО прозрачно стали перевозки. Но за стариков ,детей получивших карты Казпочты обидно. Неужели нашим тупорылым (прости господи) чиновникам нет опыта Нур-Султана, где ПРОСТО на входе прислоняют социальную карту и всёё.. Есть у меня социальное ID ,что ещё нужно в нашем "слышашем,цифровом государстве"? Нет,надо находить самые коррумпируемые,самые сложные ,самые замысловатые решения ?? Что самое интересное -есть соответствующие Министерства и неизвестно чем они занимаются что координируют. Каждая область себе режиссёр. Алга Казахстан!
Казпочта была, есть, и будет самым отсталым отростком нашего общества. Где совок самый самый живёт, то это в ней. Вроде бы банковское учреждение, а зайдите в любое отделение и вы откажитесь в прошлом, в советском союзе, в селе и тд.. И это не меняется с годами.
Утром дочка ехала на автобусе и оплата по карте не прошла, водитель сказал, что карта заблокирована, хотя деньги на ней были
А вспомнил. Мне как то знакомый расказывал, он работает на автобусе. Говорил часто происходят конфликт на ровном месте с пенсамм. Заходит бабуля и карта не срабатывает. Она тут же начинает крыть всякими словами бедного водителя что это он мол чет настроил с валидатором. И обманывает честных пенсионеров. А оказывается там чет проблемы с пополнением карт происходит, иногда они поздно приходят на карту, чуть ли не на следующий день вроде.
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