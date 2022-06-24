Отправлено: - 09:45

Утром дочка ехала на автобусе и оплата по карте не прошла, водитель сказал, что карта заблокирована, хотя деньги на ней были

Цитата:А вспомнил. Мне как то знакомый расказывал, он работает на автобусе. Говорил часто происходят конфликт на ровном месте с пенсамм. Заходит бабуля и карта не срабатывает. Она тут же начинает крыть всякими словами бедного водителя что это он мол чет настроил с валидатором. И обманывает честных пенсионеров. А оказывается там чет проблемы с пополнением карт происходит, иногда они поздно приходят на карту, чуть ли не на следующий день вроде.