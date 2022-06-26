Отправлено: - 09:30

за 15-процентной торговой надбавкой, особенно в магазинах у дома.

Цитата:Я чет сомневаюсь что магазины больше накручивают. У них щас большая конкуренция и люди пойдут в другом магазине покупать. Может непосредственно завод подымает цены. Перевозчики точно нет, у них наоборот упал ценик на 30 %