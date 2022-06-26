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≡ Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44543
Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на сахар
Отправлено: 26.06.22 - 09:30
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Премьер-министр РК Алихан Смаилов сказал, какой должна быть средняя цена на сахар в стране. Глава правительства провёл совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары.


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11280
Re: Премьер-министр РК сказал, какой должна быть средняя цена на...
Отправлено: 26.06.22 - 09:30
#1
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Цитата:
за 15-процентной торговой надбавкой, особенно в магазинах у дома.

Я чет сомневаюсь что магазины больше накручивают. У них щас большая конкуренция и люди пойдут в другом магазине покупать. Может непосредственно завод подымает цены. Перевозчики точно нет, у них наоборот упал ценик на 30 %
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