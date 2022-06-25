Отправлено: - 09:06

Vit:

В детстве были другие бродячие собаки. Они боялись людей и не набрасывались стаей . Сегодня собаку ты кормишь, кормишь а она потом бац грызёт ребёнка. И потом смотрит глазками на хозяина

Цитата:Что за бред в этом сообщении?Какой-то хозяин у стаи бродячих собак?Ну а детьми тогда мы ничего не боялись. И под вагонами лазили, и с крыш сараев прыгали, и "солнышко" на качелях крутили. Собаки сами нас боялись.