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≡ Пациенты с онкозаболеваниями месяцами не могут попасть на обследование
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44541
Пациенты с онкозаболеваниями месяцами не могут попасть на обследование
Отправлено: 26.06.22 - 00:29
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Пациенты с онкозаболеваниями уже несколько месяцев не могут пройти плановое обследование – позитронно-эмиссионную томографию.Дело в том, что специальные препараты, с помощью которых и проводят жизненно важную диагностику, закончились.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
879
Re: Пациенты с онкозаболеваниями месяцами не могут попасть на...
Отправлено: 26.06.22 - 00:29
#1
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Ну почему тогда те, кто обязан создать условия, в т.ч. снабжение расходниками до сих пор не на нарах? Почему Энергетики, связисты и др. создают аварийный запас минимум на три месяца, а упомянутые ответ лица не могут или не хотят? Не понимаю хоть убейте!
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