Re: Пациенты с онкозаболеваниями месяцами не могут попасть на...

Отправлено: - 00:29

Ну почему тогда те, кто обязан создать условия, в т.ч. снабжение расходниками до сих пор не на нарах? Почему Энергетики, связисты и др. создают аварийный запас минимум на три месяца, а упомянутые ответ лица не могут или не хотят? Не понимаю хоть убейте!