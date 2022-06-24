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≡ С каждого по цветочку и будет рай
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44541
С каждого по цветочку и будет рай
Отправлено: 24.06.22 - 15:46
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Как жители Костаная украшают свои дворы, пока городские клумбы пустуют. Уже пять лет возле второго подъезда дома № 148 по ул. Гоголя жители первого этажа радуют соседей и прохожих буйством красок и ароматом цветков ампельной петунии.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
341
Re: С каждого по цветочку и будет рай
Отправлено: 24.06.22 - 15:46
#1
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молодцы.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8604
Re: С каждого по цветочку и будет рай
Отправлено: 24.06.22 - 18:19
#2
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Цитата:
Сейчас семья Вискуп начала оформлять мини-сказку из керамических фигурок.
Скорее из гипсовых, а не керамических.



Цитата:
Ежедневно столько выносить воды не каждый выдержит, а поставить кран будет проблематично.

Почему проблематично? ПКСК пусть из подвала выводит кран и ставит счетчик, как у меня уже лет 8. Еще никто не обеднел от расхода воды на полив цветов.

Цитата:
пришли рабочие и все скосили.

Да, потому что им по..., что косить. У нас же как, случайные люди дают задания случайным людям, чтобы их случайные люди ухаживали за растениями в городе...случайно и скосили...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8604
С каждого по цветочку и будет рай
Отправлено: 24.06.22 - 18:40
#3
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Цитата:
пока городские клумбы пустуют

Худо бедно процесс пошел... такими темпами до китайской пасхи Костанай зацветет. Да же, акимы Жандубаев и Мухамбетов? Первый обещал неделю назад, что до 30 июня всё высадят... обязательно посмотрю. А пока на сегодня 24 июня прошелся через центр.
Себя любимых, городской и областной акиматы не обделили, в первую очередь украсили цветами клумбы



А вот Герои гражданской и великой отечественной войн ждут своей очереди:


Аллея в центральном сквере, высажено много и густо, но посадочный материал петунии и цинерарии больно мелковат для высадки в конце июня



Клумбы в центральном сквере в процессе... даже половины еще на засажено


Не говоря уже о сити-центре, кольцах, привокзальной площади, заборах ...


Успеют ли подрядчики в обещанный срок? очень сомневаюсь... будут слезы и извинения... как в том анекдоте:
Приходит мужик (М) на ипподром в первый раз, не знает на кого поставить. Подходит к нему такая старая, храмая кляча и говорит:
-Поштавь на меня, я первой приду.
-(M): Да, ты что, ты ж дохлая совсем, вон зубов совсем нету.
-А я говорю штавь на меня, шказала первой приду, я удача твоя!
Мужик подумал, а хрен его знает, может и впрямь повезёт. И поставил все деньги на неё.
Та, естественно, приходит последней. Мужик давай орать на неё, ты, да, я, пэ рэ сэ тэ...
Кобылка так виновато:-Ну не шмогла я, не шмогла, понимаешь!

[Исправлено: yudjin, 24.06.2022 - 18:45]
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8604
С каждого по цветочку и будет рай
Отправлено: 24.06.22 - 18:49
#4
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А теперь телепортируемся в суровый Челябинск... Фото наисвежайшие...от вчера, 23 июня.
В отличие от Тюмени, этот город не славится буйством цветочных клумб на улицах, но даже там в привычных местах ухожено, красиво и благоухающе


























[Исправлено: yudjin, 24.06.2022 - 19:07]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11276
Re: С каждого по цветочку и будет рай
Отправлено: 25.06.22 - 23:02
#5
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А я думаю че нет дачи. У челябинск мутишь. Про меня не забутье. Я мож тоже с вами. С енгом
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