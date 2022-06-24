Как жители Костаная украшают свои дворы, пока городские клумбы пустуют. Уже пять лет возле второго подъезда дома № 148 по ул. Гоголя жители первого этажа радуют соседей и прохожих буйством красок и ароматом цветков ампельной петунии. Читать статью
Худо бедно процесс пошел... такими темпами до китайской пасхи Костанай зацветет. Да же, акимы Жандубаев и Мухамбетов? Первый обещал неделю назад, что до 30 июня всё высадят... обязательно посмотрю. А пока на сегодня 24 июня прошелся через центр. Себя любимых, городской и областной акиматы не обделили, в первую очередь украсили цветами клумбы
А вот Герои гражданской и великой отечественной войн ждут своей очереди:
Аллея в центральном сквере, высажено много и густо, но посадочный материал петунии и цинерарии больно мелковат для высадки в конце июня
Клумбы в центральном сквере в процессе... даже половины еще на засажено
Не говоря уже о сити-центре, кольцах, привокзальной площади, заборах ...
Успеют ли подрядчики в обещанный срок? очень сомневаюсь... будут слезы и извинения... как в том анекдоте: Приходит мужик (М) на ипподром в первый раз, не знает на кого поставить. Подходит к нему такая старая, храмая кляча и говорит: -Поштавь на меня, я первой приду. -(M): Да, ты что, ты ж дохлая совсем, вон зубов совсем нету. -А я говорю штавь на меня, шказала первой приду, я удача твоя! Мужик подумал, а хрен его знает, может и впрямь повезёт. И поставил все деньги на неё. Та, естественно, приходит последней. Мужик давай орать на неё, ты, да, я, пэ рэ сэ тэ... Кобылка так виновато:-Ну не шмогла я, не шмогла, понимаешь!
А теперь телепортируемся в суровый Челябинск... Фото наисвежайшие...от вчера, 23 июня. В отличие от Тюмени, этот город не славится буйством цветочных клумб на улицах, но даже там в привычных местах ухожено, красиво и благоухающе
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