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≡ Почему заблокировали социальные карты и правда ли, что «Казпочта» прекращает сотрудничество с «Alem Pay» в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44541
Почему заблокировали социальные карты и правда ли, что «Казпочта» прекращает сотрудничество с «Alem Pay» в Костанае?
Отправлено: 24.06.22 - 21:21
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- Утром дочка ехала на автобусе и оплата по карте не прошла, водитель сказал, что карта заблокирована, хотя деньги на ней были. Сотрудница «Казпочты» нам сказала, что с ТОО «Alem Pay» они уже работать не будут, и надо эти карты закрывать, - рассказал yudjin.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
130
Re: Почему заблокировали социальные карты и правда ли, что...
Отправлено: 24.06.22 - 21:21
#1
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Что они не делают не идут дела
Видно в ПОНЕДЕЛЬНИК их мама родила
Крокодил не ловится не растет кокос
Плачут богу молятся не жалея слез
Вроде не бездельники и могли бы жить
Им бы ПОНЕДЕЛЬНИКИ взять и отменить
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
838
Почему заблокировали социальные карты и правда ли, что «Казпочта» прекращает сотрудничество с «Alem Pay» в Костанае?
Отправлено: 24.06.22 - 23:30
#2
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Цитата:
Сегодня, 24 июня, утром заблокировали социальные карты для детей и пенсионеров. Об этом редакции сообщил пользователь сайта «НГ» yudjin. Источник:


Вот опять начал мусолить старый, давно протухший фейк о «Alem Pay».

[Исправлено: Iney, 25.06.2022 - 10:19]
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
888
Re: Почему заблокировали социальные карты и правда ли, что...
Отправлено: 25.06.22 - 01:11
#3
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Однако избирательная блокировка от Казпочты. Нас ещё месяц назад кинули, заблокировали без объяснения карту. При обращении на главпочту, сказали, что проезд по ней больше нельзя оплачивать, нужно закрыть и пройти в здание неподалёку, открыть новую карту "алем". Чтобы закрыть старую карту, нужно пару дней в очереди просидеть. Естественно старую карту в игрушки детям бросили и открыли новую по указанному адресу. А теперь оказывается, что во всем виноваты сотрудники почты!?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11276
Re: Почему заблокировали социальные карты и правда ли, что...
Отправлено: 25.06.22 - 01:19
#4
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Ровно неделю назад. Я был в Астане. На Шанхае. Встал на остановке и спросил у местных аборегегов как доехать на жд вокзал?. Мне сказали на 7 к-е. Я дождался. Захожу в переднию дверь. Я спросил сколько? Он ответил мне на казахском причём видя меня с большой сумкой и я спрасил на вокзал доеду?. Он ответил на казахском. Я понял. Что не че не понял. Положил 100 тенге. ) он опять прбормачал. Вобщем казахский надо учить)
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
37
Re: Почему заблокировали социальные карты и правда ли, что...
Отправлено: 25.06.22 - 03:52
#5
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С Казпочтой изначально развод был как обычно.Неужели никто этого не видел? Пенсионерам и детям (!!)пообещали скидку 10 тенге на проезд и они восприняли это как заботу и стояли в очередях за картами. Здесь сразу имеется признаки договорных и коррупционных связей между Казпочтой и «Alem Pay».Менеджеры Казпочты надули щёки -нарастили клиентскую базу за счёт мифических 10 тенге скидки (благодетели за ежегодное обслуживание карт) ну и конечно никто из Вас не наблюдал очень(!)стариков на отделениях Почты ,которые пришли и спрашивают с этими картами: "а какой баланс,а сколько осталось?" ) По ходу самое низкое и отвратительное в нашем обществе уже есть -это желание нажиться на самых незащищённых (и бессловесных) слоях населения. Я сам пенсионер,расплачиваюсь обычной картой(кормить Казпочту не собираюсь) -понимаю ,нас как обычно кинуло государство и городские власти и с льготами,которые могут не заморачиваться, можно сослаться на «Alem Pay» . Скажу сам- система очень удобна ,не надо мелочь искать и НАКОНЕЦ ТО прозрачно стали перевозки. Но за стариков ,детей получивших карты Казпочты обидно. Неужели нашим тупорылым (прости господи) чиновникам нет опыта Нур-Султана, где ПРОСТО на входе прислоняют социальную карту и всёё.. Есть у меня социальное ID ,что ещё нужно в нашем "слышашем,цифровом государстве"? Нет,надо находить самые коррумпируемые,самые сложные ,самые замысловатые решения ?? Что самое интересное -есть соответствующие Министерства и неизвестно чем они занимаются что координируют. Каждая область себе режиссёр. Алга Казахстан!
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1247
Re: Почему заблокировали социальные карты и правда ли, что...
Отправлено: 25.06.22 - 20:36
#6
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Казпочта была, есть, и будет самым отсталым отростком нашего общества. Где совок самый самый живёт, то это в ней. Вроде бы банковское учреждение, а зайдите в любое отделение и вы откажитесь в прошлом, в советском союзе, в селе и тд.. И это не меняется с годами.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11276
Re: Почему заблокировали социальные карты и правда ли, что...
Отправлено: 25.06.22 - 22:25
#7
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А че заблокировали. ? Печально. Я даже и не знаю че такое. Алем плей. Не ну бывает гоняю на автобусе . Каспий оплачивал.
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