Re: Почему заблокировали социальные карты и правда ли, что...

Отправлено: - 03:52

С Казпочтой изначально развод был как обычно.Неужели никто этого не видел? Пенсионерам и детям (!!)пообещали скидку 10 тенге на проезд и они восприняли это как заботу и стояли в очередях за картами. Здесь сразу имеется признаки договорных и коррупционных связей между Казпочтой и «Alem Pay».Менеджеры Казпочты надули щёки -нарастили клиентскую базу за счёт мифических 10 тенге скидки (благодетели за ежегодное обслуживание карт) ну и конечно никто из Вас не наблюдал очень(!)стариков на отделениях Почты ,которые пришли и спрашивают с этими картами: "а какой баланс,а сколько осталось?" ) По ходу самое низкое и отвратительное в нашем обществе уже есть -это желание нажиться на самых незащищённых (и бессловесных) слоях населения. Я сам пенсионер,расплачиваюсь обычной картой(кормить Казпочту не собираюсь) -понимаю ,нас как обычно кинуло государство и городские власти и с льготами,которые могут не заморачиваться, можно сослаться на «Alem Pay» . Скажу сам- система очень удобна ,не надо мелочь искать и НАКОНЕЦ ТО прозрачно стали перевозки. Но за стариков ,детей получивших карты Казпочты обидно. Неужели нашим тупорылым (прости господи) чиновникам нет опыта Нур-Султана, где ПРОСТО на входе прислоняют социальную карту и всёё.. Есть у меня социальное ID ,что ещё нужно в нашем "слышашем,цифровом государстве"? Нет,надо находить самые коррумпируемые,самые сложные ,самые замысловатые решения ?? Что самое интересное -есть соответствующие Министерства и неизвестно чем они занимаются что координируют. Каждая область себе режиссёр. Алга Казахстан!