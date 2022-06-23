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≡ «В природе ПКСК - конфликт интересов»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44541
«В природе ПКСК - конфликт интересов»
Отправлено: 23.06.22 - 11:38
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За неделю до окончания реформы, которая должна была ликвидировать ПКСК, сенат Парламента РК рекомендовал ее продлить. В Костанае реформа идет явно медленнее, чем хотелось бы местным чиновникам. Лишь седьмая часть многоквартирного жилого фонда перешла к новой форме управления в виде ОСИ или ПТ. Что будет после 1 июля 2022 года и какие изменения нужны в законодательстве о жилищных отношениях? «НГ» обсудила эти вопросы с председателем Комитета по экономическим реформам и региональному развитию мажилиса Альбертом РАУ.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
130
«В природе ПКСК - конфликт интересов»
Отправлено: 23.06.22 - 11:38
#1
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Кто его в сенаторы выдвинул, не знает элементарных вещей,
согласно закона о жилищных отношениях Статья 50-2. Ежемесячный отчет по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума представляется собственникам квартир, нежилых помещений до десятого числа месяца, следующего за отчетным периодом, и размещается в общедоступных местах.

То есть, ПКСК нарушают закон, и никто их не привлекает к ответственности, ну да Рау теперь в совете ОСИ и требует отчеты, уровень бабки на лавочке, а не сенатора

[Исправлено: Ильяс, 23.06.2022 - 11:39]

[Исправлено: Ильяс, 23.06.2022 - 11:40]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3183
Re: «В природе ПКСК - конфликт интересов»
Отправлено: 23.06.22 - 11:58
#2
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Цитата:
Ильяс:
Кто его в сенаторы выдвинул


Он не сенатор, а мажилисмен, у тех статус выше; его выдвинули, очевидно по разнарядке, по национальной прослойке, так то у него и заслуг то никаких особенно и нет, не считая карнавалы в Лисаковке в голодные 90-е; среди старых акимов-коллег он не очень то и котировался, так себе: - средненький аким.

То же неоднократно замечал: - что депутаты даже не знакомы с текстами законов, которые и сами же принимают.
Не зря же говорят, про казахский парламент: - это не парламент, а нотариальная контора президентов.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2612
«В природе ПКСК - конфликт интересов»
Отправлено: 23.06.22 - 12:50
#3
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Год назад в новостях были сообщения о конфликте Рау с руководством своего домоуправления. Интересно, в своем домоуправлении Рау порядок навел?
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K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
888
Re: «В природе ПКСК - конфликт интересов»
Отправлено: 23.06.22 - 20:40
#4
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Цитата:
ACROS:
То же неоднократно замечал: - что депутаты даже не знакомы с текстами законов, которые и сами же принимают.

Впечатление такое, что данный гражданин обычный "словоблуд", не понимаю за что ему когда-то пели дифирамбы в бытность акимом Лисаковки!? Как я понял он решил "протащить" понятную только ему реформу ЖКХ (о которой он внятного ничего не может сказать), вносит походу различные поправки, но к сожалению самую важную" альтернативное мнение" он упорно почему-то не может (а точнее не хочет) внести в свой закон!? Был о нем лучшего мнения... Цитата:
юля елиссева:
Интересно, в своем домоуправлении Рау порядок навел?

В элитном ЖК наверное легче порядок (если он конечно требуется в новых домах) навести, нужно этого гражданина на период проведения его реформы переселить в обычную советскую квартиру, пусть глянет "реальности в глаза"...
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
442
Re: «В природе ПКСК - конфликт интересов»
Отправлено: 25.06.22 - 22:07
#5
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"...ведь эта реформа ПКСК и новое законодательство тоже появились не оттого, что кому-то в правительстве или Парламенте стукнуло что-то в голову."
А ведь всё с точностью до наоборот.
Он ссылается на некие "жалобы на ПКСК"...
Но у нас народ на что и на кого только не жалуется и что-то ни парламент, ни правительство не торопятся из-за этого менять соответствующие структуры, не снимает акимов, не придумывает новые законы...
А тут, вдруг, прислушались к народу? :-o
Кто ж в это поверит?
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1535
Re: «В природе ПКСК - конфликт интересов»
Отправлено: 25.06.22 - 22:28
#6
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В стране были попытки сделать ПКСК прозрачнее, были нормы закона о том, что председатель кооператива должен вести отдельный счет на каждый дом и тратить деньги только на его нужды, а не на соседний. Но ведь не получилось! ПКСК игнорировали эти требования./// То есть, государственная машина не смогла заставить ПКСК исполнять нормы закона, и тупо решила от них избавиться? И с прозрачностью этой носятся, как с писаной торбой. Прозрачность хороша, когда есть средства. А их ещё надо собрать.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
945
«В природе ПКСК - конфликт интересов»
Отправлено: 25.06.22 - 22:58
#7
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
945
«В природе ПКСК - конфликт интересов»
Отправлено: 25.06.22 - 22:59
#8
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