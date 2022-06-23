Отправлено: - 20:40

ACROS:

То же неоднократно замечал: - что депутаты даже не знакомы с текстами законов, которые и сами же принимают.

юля елиссева:

Интересно, в своем домоуправлении Рау порядок навел?

Цитата:Впечатление такое, что данный гражданин обычный "словоблуд", не понимаю за что ему когда-то пели дифирамбы в бытность акимом Лисаковки!? Как я понял он решил "протащить" понятную только ему реформу ЖКХ (о которой он внятного ничего не может сказать), вносит походу различные поправки, но к сожалению самую важную" альтернативное мнение" он упорно почему-то не может (а точнее не хочет) внести в свой закон!? Был о нем лучшего мнения... Цитата:В элитном ЖК наверное легче порядок (если он конечно требуется в новых домах) навести, нужно этого гражданина на период проведения его реформы переселить в обычную советскую квартиру, пусть глянет "реальности в глаза"...