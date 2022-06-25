Отправлено: - 21:44

serg kost:

Цитата:В детстве были другие бродячие собаки. Они боялись людей и не набрасывались стаей . Сегодня собаку ты кормишь, кормишь а она потом бац грызёт ребёнка. И потом смотрит глазками на хозяина мол так и было,это не я. поглать меня по головке. Пожалуста.