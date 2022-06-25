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≡ «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44540
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 11:58
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Школьников учат, как общаться с собакой, чтобы не испугать ее и чтобы она не напугала вас. Корреспондент "НГ" побывал на встречах, которые волонтерки ОО «Надежда плюс kst» провели в школах №№ 1 и 2 Тобыла.
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§ serg kost
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1354
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 21:26
#30
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Нас в детстве ничему этому не нужно было учить.
Такое ощущение, что мы всё это с пелёнок знали.
И бродячие собаки нас не трогали.
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