Re: «Квитанция для населения вырастет на 200-300 тенге» -...

Отправлено: - 17:06

Точно 5%??? может 50% или 30%. А то с общим ценником по коммуналке (без связи в 20 тыс. тенге при 1 работающем на семью из 3х чел) получается если доход менее 400 000 то уже должны выплачивать.... Что-то сомневаюсь в этом. Насколько я помню был порог в 30%, при этом нужно доказать что остальные члены семьи не имеют дохода....