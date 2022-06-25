Отправлено: - 19:32

Vit:

Надеюсь не кто не поможет всякими строй. А если помогут то считайте вы помогли бездомным собакам укусить вашего ребёнка.

Цитата:Виталь, взгляни на это, как первый шаг по предотвращению бродячих собак. Ведь в первую очередь, человеки в ответе за всё это. Вот с них и спрос нужно держать. И начинать, когда начнут ответственно относится к содержанию животных в целом, не только собак, тогда и порядок начнётся.