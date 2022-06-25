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«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 44540
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 11:58
Школьников учат, как общаться с собакой, чтобы не испугать ее и чтобы она не напугала вас. Корреспондент "НГ" побывал на встречах, которые волонтерки ОО «Надежда плюс kst» провели в школах №№ 1 и 2 Тобыла.
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«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:32
Цитата:
Виталь, взгляни на это, как первый шаг по предотвращению бродячих собак. Ведь в первую очередь, человеки в ответе за всё это. Вот с них и спрос нужно держать. И начинать, когда начнут ответственно относится к содержанию животных в целом, не только собак, тогда и порядок начнётся.
Vit:
Надеюсь не кто не поможет всякими строй. А если помогут то считайте вы помогли бездомным собакам укусить вашего ребёнка.
Надеюсь не кто не поможет всякими строй. А если помогут то считайте вы помогли бездомным собакам укусить вашего ребёнка.
Виталь, взгляни на это, как первый шаг по предотвращению бродячих собак. Ведь в первую очередь, человеки в ответе за всё это. Вот с них и спрос нужно держать. И начинать, когда начнут ответственно относится к содержанию животных в целом, не только собак, тогда и порядок начнётся.
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:35
Цитата:
Эл-починно:Волосы на ногах мне всё равно я об этом не говорил. А вот пантолоны на Красной мазде это стыдно должно быть ему) надеюсь парень прочитал и пошёл купил себе нормальные штаны и потом уже пусть фигурирует на сайтах нг)
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 19:47
Витя наверно кошку домой принёс Или просто фотоотчёт для нг.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
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- 859
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 19:50
По обращению с собаками мастер-классы должны проводить профессионалы, кинологи.
А волонтерки пусть показывают, как за собаками ухаживать.
А волонтерки пусть показывают, как за собаками ухаживать.
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:53
Цитата:
electro:Какой мастер класс . Видел рыжого с большими ушами. Если его завтра не покормить он у ребёнка уши отгрызет.
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:59
Цитата:
Почему? Собаки покусают? Это уже наводит на сомнения, кто больше человек!
Тут же всё взаимосвязано, как и с кошками. Акрос подтвердит.
Vit:
А вот пантолоны на Красной мазде это стыдно должно быть ему)
А вот пантолоны на Красной мазде это стыдно должно быть ему)
Почему? Собаки покусают? Это уже наводит на сомнения, кто больше человек!
Тут же всё взаимосвязано, как и с кошками. Акрос подтвердит.
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 20:05
Цитата:
Станислава Таран дипломированный преподаватель кинолог, преподаватель в школе "собачьих наук" К-9
electro:
мастер-классы должны проводить профессионалы, кинологи. А волонтерки пусть показывают, как за собаками ухаживать.
мастер-классы должны проводить профессионалы, кинологи. А волонтерки пусть показывают, как за собаками ухаживать.
Станислава Таран дипломированный преподаватель кинолог, преподаватель в школе "собачьих наук" К-9
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 20:41
Цитата:
Эл-починно:А знаешь почему парня в цветных панталонах на Красной мазде поймали? Вот если бы он был в нормальных штанах то его не догнали бы. А по теме, я собак не люблю.я их не навижу. Собаки это зло. И не спроста не которых людей называют ты собака. Тоесть предатель и в нужны момент загрызут человека который кормил.
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 20:50
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 20:52
Для меня, собака друг, хотя своих собак нет.
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 20:53
Цитата:
А что значит в нормальных, а если вообще в трусах, то что?
Vit:
Вот если бы он был в нормальных штанах то
Вот если бы он был в нормальных штанах то
А что значит в нормальных, а если вообще в трусах, то что?
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 20:57
Цитата:
[Исправлено: Vit, 25.06.2022 - 20:03]
Эл-починно:А где знаминитая история в войну когда собака в лесу ловила. зайцев и кормила всех. Я не заплачу видя этот портрет, я заплачу на другой могилке где собаки загрызли детей.
[Исправлено: Vit, 25.06.2022 - 20:03]
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 21:02
Цитата:
Нормальный парень не когда не оденет пантолоны и не сядеть в Красную мазду.. Нормальны пацан в нормальных штана не когда не будет фигурировать на фото. И потом по факту он не будет пойман. Потому как он нормалтный чел,
Эл-починно:
А что значит в нормальных, а если вообще в трусах, то что?
А что значит в нормальных, а если вообще в трусах, то что?
Нормальный парень не когда не оденет пантолоны и не сядеть в Красную мазду.. Нормальны пацан в нормальных штана не когда не будет фигурировать на фото. И потом по факту он не будет пойман. Потому как он нормалтный чел,
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 21:13
Цитата:
Молодцы парни. Из тыщи 10. Настоящие мужики ростут а не эти всякие слюнтяи
И если из 1 000 детей хотя 10 последуют их примеру - это уже очень отличный результат.
Молодцы парни. Из тыщи 10. Настоящие мужики ростут а не эти всякие слюнтяи
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 21:14
Во всех делах на Земле, Виталь, виноваты парни и девчонки, в штанах или без них, не важно. А не собакены, которых горе-хозяева воспитали неправильно.
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