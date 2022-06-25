Re: Петля затягивается. Чем опасна высокая закредитованность...

Отправлено: - 19:33

На днях я тоже взял бытовую технику в кредит.

Купил варочную поверхность,духовку и холодильник.

В принципе приехал с деньгами,но девушка продавец сказала,что им по барабану или я сейчас сразу кучу денег отдам ,или они раскидают эту же сумму на год,то есть за наличку никаких скидок не будет,а раз так то тогда какой смысл отдавать всю сумму сразу.

Кстати ,оказывается прогресс в плане залезть в долг ушёл далеко вперёд,теперь не надо беседовать с девушкой представителем банка,никаких бумажек,всё через QR ,дело двух минут и ты счастливый обладатель новой техники.