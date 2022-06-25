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≡ «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44540
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 11:58
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Школьников учат, как общаться с собакой, чтобы не испугать ее и чтобы она не напугала вас. Корреспондент "НГ" побывал на встречах, которые волонтерки ОО «Надежда плюс kst» провели в школах №№ 1 и 2 Тобыла.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
238
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:32
#15
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Цитата:
Vit:
Надеюсь не кто не поможет всякими строй. А если помогут то считайте вы помогли бездомным собакам укусить вашего ребёнка.

Виталь, взгляни на это, как первый шаг по предотвращению бродячих собак. Ведь в первую очередь, человеки в ответе за всё это. Вот с них и спрос нужно держать. И начинать, когда начнут ответственно относится к содержанию животных в целом, не только собак, тогда и порядок начнётся.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11269
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:35
#16
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Цитата:
Эл-починно:
Волосы на ногах мне всё равно я об этом не говорил. А вот пантолоны на Красной мазде это стыдно должно быть ему) надеюсь парень прочитал и пошёл купил себе нормальные штаны и потом уже пусть фигурирует на сайтах нг)
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11269
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 19:47
#17
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Витя наверно кошку домой принёс Или просто фотоотчёт для нг.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
859
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 19:50
#18
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По обращению с собаками мастер-классы должны проводить профессионалы, кинологи.
А волонтерки пусть показывают, как за собаками ухаживать.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11269
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:53
#19
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Цитата:
electro:
Какой мастер класс . Видел рыжого с большими ушами. Если его завтра не покормить он у ребёнка уши отгрызет.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
238
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:59
#20
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Цитата:
Vit:
А вот пантолоны на Красной мазде это стыдно должно быть ему)

Почему? Собаки покусают? :lol: Это уже наводит на сомнения, кто больше человек!
Тут же всё взаимосвязано, как и с кошками. Акрос подтвердит. :lol:
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