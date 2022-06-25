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«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44540
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 11:58
Школьников учат, как общаться с собакой, чтобы не испугать ее и чтобы она не напугала вас. Корреспондент "НГ" побывал на встречах, которые волонтерки ОО «Надежда плюс kst» провели в школах №№ 1 и 2 Тобыла.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
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- 14.01.15
- Сообщений:
- 2612
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 11:58
Если нападает уличная шавка, то помогает простой метод - нагнуться, как будто поднимаешь с земли камень и замахнуться. Шавка сразу убежит. Если нападает бойцовская или сторожевая собака, то тут эффективнее всего быстро раскрошить в руке сигарету и табачком в нос собакену. Вдохнувшей табака собаке будет явно не до вас. Так же очень хорошо помогает прыснуть собаке перцовым баллончиком.
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 16:23
Цитата:
Да было такое . Чет красивая собака гаф, гаф. Я устал и нагнулся, она испугавшись отошла на метров много.
[Исправлено: Iney, 25.06.2022 - 16:56]
юля елиссева:
Да было такое . Чет красивая собака гаф, гаф. Я устал и нагнулся, она испугавшись отошла на метров много.
[Исправлено: Iney, 25.06.2022 - 16:56]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2612
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 16:28
Комментарий удален модератором.
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 16:35
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2612
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 16:46
Комментарий удален модератором.
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 17:37
Когда к боям готовил собак, стаф все равно не понимал, они привыкли убивать два раза в неделю и как то я его не удержал, он коть и в наморднике, пытался прокусить у мальчика цветастые шортики, гоняя мальчика лет трех вокруг мамы.
Мама не поняла конечно, думала гав гав играется..
Мама не поняла конечно, думала гав гав играется..
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 17:40
Еще один страшный случай, пит, когда меня сосед похлопал по плечу, как то оборвал веревку эту для собак, забыл как называется, прыгнул на него, в живот, я на него, сбил, второй раз прыгнул в лицо, , я сбил его, но, разорвал ему до каких то белых жил ногу около паха..
Это в наримановке уже было.
Тот случай на КСК где купались..
Это в наримановке уже было.
Тот случай на КСК где купались..
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 17:42
Ну еще случай на меня соседская немецкая напала, я только руку поднял, защитить лицо, она в нее около локтя вцепилась, я ее взял левой рукой, отодрал и откинул, тут и соседи выскочили..
До сих пор шрам на руке..
Тут хоть стой, хоть падай, собака если обученная, не остановится, и попробуй сохранять спокойствие, особенно если их две или три.
Загрызут..
Про обдолбанных азиатов умолчу, есть нормальные, но есть и бешеные, при виде крови..
[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 17:43]
До сих пор шрам на руке..
Тут хоть стой, хоть падай, собака если обученная, не остановится, и попробуй сохранять спокойствие, особенно если их две или три.
Загрызут..
Про обдолбанных азиатов умолчу, есть нормальные, но есть и бешеные, при виде крови..
[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 17:43]
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 18:51
Цитата:
То как я не люблю собак наверно не надо мне говорить. Из детства! Утро не точно то ли 5-6 я вышл в о двор. Напротив овчарка чет бегает , она давай на меня бежать. Мои ноги начали трестись. Она на меня я понял что если щас побегу мне конец. Вобщем битвы не было. Я её ногой шлепнул а она за сылв
111:
То как я не люблю собак наверно не надо мне говорить. Из детства! Утро не точно то ли 5-6 я вышл в о двор. Напротив овчарка чет бегает , она давай на меня бежать. Мои ноги начали трестись. Она на меня я понял что если щас побегу мне конец. Вобщем битвы не было. Я её ногой шлепнул а она за сылв
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 18:52
Мне было 12-14
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:18
Всегда любил собак. Особенно Бультерьера у друга, который был.
На проводах в Германию, зашли к другу отца. Я с видеокамерой, отец с другом, уже на крыльце. Как вдруг пёс срывается с цепи, я и испугаться то не успел, подбежал понюхал и пошёл восвояси. Отец с его другом больше, чем я перепугались было за меня. С тех пор я больше собакам доверяю, чем людям, которые не любят собак.
На проводах в Германию, зашли к другу отца. Я с видеокамерой, отец с другом, уже на крыльце. Как вдруг пёс срывается с цепи, я и испугаться то не успел, подбежал понюхал и пошёл восвояси. Отец с его другом больше, чем я перепугались было за меня. С тех пор я больше собакам доверяю, чем людям, которые не любят собак.
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:21
Цитата:
Не люблю собак
Эл-починно:
Не люблю собак
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:28
Надеюсь не кто не поможет всякими строй. А если помогут то считайте вы помогли бездомным собакам укусить вашего ребёнка.
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:28
Цитата:
У вас по мне так, сначала с людьми разобраться нужно. Одни головы на дачах людям режут, другие парней (на входе в магазин) с голым торсом избивают, другие барашков в подъездах режут, а ещё некоторым шорты обычные на пацане не нравятся и его ноги волосатые. Господи 21-ыйвек на дворе... Нет уж, я лучше с собаками
Vit:
Не люблю собак
Не люблю собак
У вас по мне так, сначала с людьми разобраться нужно. Одни головы на дачах людям режут, другие парней (на входе в магазин) с голым торсом избивают, другие барашков в подъездах режут, а ещё некоторым шорты обычные на пацане не нравятся и его ноги волосатые. Господи 21-ыйвек на дворе... Нет уж, я лучше с собаками
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