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≡ «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44540
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 11:58
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Школьников учат, как общаться с собакой, чтобы не испугать ее и чтобы она не напугала вас. Корреспондент "НГ" побывал на встречах, которые волонтерки ОО «Надежда плюс kst» провели в школах №№ 1 и 2 Тобыла.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2612
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 11:58
#1
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Если нападает уличная шавка, то помогает простой метод - нагнуться, как будто поднимаешь с земли камень и замахнуться. Шавка сразу убежит. Если нападает бойцовская или сторожевая собака, то тут эффективнее всего быстро раскрошить в руке сигарету и табачком в нос собакену. Вдохнувшей табака собаке будет явно не до вас. Так же очень хорошо помогает прыснуть собаке перцовым баллончиком.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11269
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 16:23
#2
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Цитата:
юля елиссева:

Да было такое . Чет красивая собака гаф, гаф. Я устал и нагнулся, она испугавшись отошла на метров много.

[Исправлено: Iney, 25.06.2022 - 16:56]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2612
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 16:28
#3
Комментарий удален модератором.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11269
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 16:35
#4
Комментарий удален модератором.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2612
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 16:46
#5
Комментарий удален модератором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14969
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 17:37
#6
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Когда к боям готовил собак, стаф все равно не понимал, они привыкли убивать два раза в неделю и как то я его не удержал, он коть и в наморднике, пытался прокусить у мальчика цветастые шортики, гоняя мальчика лет трех вокруг мамы.
Мама не поняла конечно, думала гав гав играется..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14969
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 17:40
#7
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Еще один страшный случай, пит, когда меня сосед похлопал по плечу, как то оборвал веревку эту для собак, забыл как называется, прыгнул на него, в живот, я на него, сбил, второй раз прыгнул в лицо, , я сбил его, но, разорвал ему до каких то белых жил ногу около паха..
Это в наримановке уже было.
Тот случай на КСК где купались..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
14969
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 17:42
#8
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Ну еще случай на меня соседская немецкая напала, я только руку поднял, защитить лицо, она в нее около локтя вцепилась, я ее взял левой рукой, отодрал и откинул, тут и соседи выскочили..
До сих пор шрам на руке..
Тут хоть стой, хоть падай, собака если обученная, не остановится, и попробуй сохранять спокойствие, особенно если их две или три.
Загрызут..
Про обдолбанных азиатов умолчу, есть нормальные, но есть и бешеные, при виде крови..

[Исправлено: 111, 25.06.2022 - 17:43]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11269
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 18:51
#9
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Цитата:
111:

То как я не люблю собак наверно не надо мне говорить. Из детства! Утро не точно то ли 5-6 я вышл в о двор. Напротив овчарка чет бегает , она давай на меня бежать. Мои ноги начали трестись. Она на меня я понял что если щас побегу мне конец. Вобщем битвы не было. Я её ногой шлепнул а она за сылв
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11269
Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...
Отправлено: 25.06.22 - 18:52
#10
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Мне было 12-14
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
238
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:18
#11
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Всегда любил собак. Особенно Бультерьера у друга, который был.
На проводах в Германию, зашли к другу отца. Я с видеокамерой, отец с другом, уже на крыльце. Как вдруг пёс срывается с цепи, я и испугаться то не успел, подбежал понюхал и пошёл восвояси. Отец с его другом больше, чем я перепугались было за меня. С тех пор я больше собакам доверяю, чем людям, которые не любят собак. ;-)
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11269
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:21
#12
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Цитата:
Эл-починно:

Не люблю собак
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11269
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:28
#13
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Надеюсь не кто не поможет всякими строй. А если помогут то считайте вы помогли бездомным собакам укусить вашего ребёнка.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
238
«Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с собаками проводят волонтеры в школах Костанайской области
Отправлено: 25.06.22 - 19:28
#14
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Цитата:
Vit:
Не люблю собак

У вас по мне так, сначала с людьми разобраться нужно. Одни головы на дачах людям режут, другие парней (на входе в магазин) с голым торсом избивают, другие барашков в подъездах режут, а ещё некоторым шорты обычные на пацане не нравятся и его ноги волосатые. Господи 21-ыйвек на дворе... Нет уж, я лучше с собаками :lol:
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