Re: «Притворись деревом!» - Мастер-классы по обращению с...

Отправлено: - 11:58

Если нападает уличная шавка, то помогает простой метод - нагнуться, как будто поднимаешь с земли камень и замахнуться. Шавка сразу убежит. Если нападает бойцовская или сторожевая собака, то тут эффективнее всего быстро раскрошить в руке сигарету и табачком в нос собакену. Вдохнувшей табака собаке будет явно не до вас. Так же очень хорошо помогает прыснуть собаке перцовым баллончиком.